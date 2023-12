Best of 2023 Weihnachten in die Kirche: Früher war alles anders – und Gott noch römisch-katholisch

Serie · Heiligabend gehen wir in die Kirche – „wegen der Atmosphäre und weil es zu Weihnachten dazugehört“. Wir betrachten das Leben als Selbstbedienungsladen, in dem man nur zugreifen muss, findet unser Autor. Doch wie sind wir dahin gekommen? Lesen Sie hier einen Artikel aus dem Best of 2023.

24.12.2023 , 15:34 Uhr

Die großen Heilig-Rock-Wallfahrten zogen – wie die Trierer zu sagen pflegen – Milljunen Pilger in die Domstadt. Foto: TV/Braß

Von Frank Jöricke

Ich war nie katholisch. Als Sechsjähriger wunderte ich mich, dass meine Mitschüler nach Fastnacht mit einem Aschenkreuz in den Unterricht kamen. Bald begriff ich, warum.