Musik : 130 Stimmen, die zur Weihnacht führen

Trier Das philharmonische Orchester der Stadt Trier hat gemeinsam mit den Kinder- und Jugendchören des Theaters ein Weihnachtskonzert gegeben, bei dem es auch eine Premiere gab.

Das vierte Weihnachtskonzert des Theaters Trier musste in die Europahalle umziehen – denn dort fanden die 1000 Besucher genügend Platz. Seit der Gründung der Kinder- und Jugendchöre im Jahr 2016 gehören sie mit ihren Auftritten fest zur Kulturlandschaft der Stadt. 130 Sänger ab dem Grundschulalter standen auf der Bühne. Im Publikum waren etwa ein Drittel Kinder und Jugendliche.

Mit der Overtüre aus Oberon oder „der Schwur des Elfenkönigs“ von Carl-Maria von Weber machte das philharmonische Orchester unter der Leitung von Andrey Litvinenko den Anfang. Gleich darauf war das Publikum aufgerufen, bei „fröhliche Weihnacht überall“ mitzusingen, aber die Besucher ließen erst einmal den jungen Sängern den Vortritt. Mit Liedern, in denen es um Traumkugeln geht, bei denen sich die Kinder eine bessere Welt mit Frieden und ohne Hungersnöte wünschen, ging es weiter. Das Stück hatte Chorleiter Martin Folz selbst geschrieben.

Claude Debussys „Childrens Corner“, dass von André Caplet für Orchester arrangiert wurde, spielten die Musiker sehr bildhaft. Im zweiten Satz, „Jimbo´s Lullaby“, das ein Wiegenlied des Elefanten „Jumbo“ ist, konnte man sich – durch die tiefe Töne und Terzen am Anfang – das kleine „Großohr“ sehr gut tapsend vorstellen.

Mit dem Chor, der ein weiteres selbst geschriebenes Stück von Martin Folz vortrug, ging es weiter. Er hatte eine sehr schöne Botschaft: den eigenen Weg zu gehen, die Wahrheit in sich selbst zu suchen und sich nicht vom Schein ablenken zu lassen. Doch nicht nur inhaltlich war der Abend ansprechend. Selbst die sehr anspruchsvollen Stücke wurden sehr gut gesungen. Die Artikulation war pointiert, die verschiedenen Stimmen harmonierten, bauten Spannung auf und lösten sie wieder, so dass die Besucher sie aufmerksam genießen konnten. Von Hauke Berheide sang der Chor den „Gesang der Sirenen“, vom Orchester begleitet, was für Gänsehautmomente sorgte.