Christmas Moments, Guildo & Co. : Der Abend vor Heiligabend: Triers gesammelte Konzerttradition - und ein Jubiläum

Dave Moore (rechts, mit Thomas Schwab) ist seit 20 Jahren dabei. Foto: Christmas Moments/Marc Foehr

Die erfolgreichste Weihnachtsshow Deutschlands stammt aus der Region - in diesem Jahr feiert Christmas Moments 25-jähriges Bestehen. Gründer Thomas Schwab über Tradition, die Konkurrenz am 23. Dezember in Trier und was er im Herbst 2023 in der Region auf die Bühne bringen will.

Volles Haus in der Arena und in der Europahalle, oft auch in der Tufa und im Kasino am Kornmarkt – und das alles bei Live-Konzerten am gleichen Abend in Trier. Das klingt nach musikalischem Überangebot. Oder einfach nach jeder Menge Tradition am Heiligabend-Vorabend, am 23. Dezember, da brennen alle Kerzen. In Trier wird erstmals seit 2019 wieder das volle Programm an Dauerbrennern über die Bühnen gehen: Mit Christmas Moments in der Arena, Guildo Horn in der Europahalle (ausverkauft, Zusatzshow am 22.12.), dem „Tefftival“ mit Lusthansa und anderen in der Tufa und der rockigen Weihnachtsshow von St. Andgas im Kasino. Das seien in der Tat viele große Konzerte an einem Abend, bestätigt Thomas Schwab, der mit seinen „Christmas Moments“ wieder über 3000 Zuschauer in der Arena unterhalten wird. Aber das passe schon so. „Jeder hat ein festes Publikum. Auch wenn es einige Zuschauer gibt, die mal switchen und zum Beispiel in einem Jahr zu Guildo gehen und im nächsten Jahr zu uns kommen.“

Vor 25 Jahren brachte der Komponist aus Bernkastel-Kues zum ersten Mal seine Weihnachtsshow auf die Bühne, im ersten Jahr noch unter dem Titel „Zeit der Stille“ in der Mosellandhalle Bernkastel-Kues. Daraus wurde im Laufe die nach eigener Aussage bundesweit erfolgreichste Weihnachtsshow mit insgesamt über 500.000 Zuschauern.

Info Am 23. Dezember in Trier: Guildo, Tefftival und Christmas Moments Jede Menge (weihnachtliche) Livemusik: Am Freitag, 23. Dezember, ist in Trier jede Menge los. Über 3000 Zuschauer werden bei Christmas Moments in der Arena erwartet. Der Auftritt von Guildo Horn in der Europahalle ist ausverkauft. Am gleichen Abend gibt’s beim Tefftival in der Tufa gleich mehrere Bands zu erleben - unter anderem die Trierer NDW-Kultband Lusthansa sowie die Albert-Niesen-Allstarz (zu Ehren des vor fünf Jahren gestorbenen Trierer Gitarristen). Im Kasino am Kornmarkt spielt St. Andgas eigene Rockversionen von Weihnachtsklassikern.

Weihnachtslieder neu zu arrangieren, wobei das nur ein Teil der Show ist, das sein nun „keine Idee aus der Weltraumforschung“, so sagt Schwab im Scherz. Aber eine gute Idee muss ja auch nicht allzu abwegig oder überkomplex sein. Nach dem Erfolg seines ersten Musicals „Flori“ 1996 – Komponist Schwab war damals gerade 21 Jahre alt – wollte das Ensemble was Neues angehen. „Es gab damals in Deutschland noch wenig Weihnachtliches im Pop-Kontext“, erinnert sich Thomas Schwab.

Nicht nur der Pianist und Initiator ist von Anfang an dabei, auch Saxofonist Andreas Steffens gehört schon immer dazu. Was mit Klavier, Saxofon und Sängerinnen und Sänger begann, wurde im Lauf der Jahre immer größer. „Christmas Moments ist Stück für Stück gewachsen“, sagt Schwab. „Wir haben ein treues Publikum, das ist teilweise mitgewachsen. Viele bringen inzwischen auch ihre Kinder mit, das hat sich generationsweise übertragen.“ Das Programm ist zwar jedes Jahr teilweise, aber einiges bleibe immer gleich: „Wir spielen ja nicht nur Weihnachtslieder, sondern auch andere Songs, die das Gefühl transportieren.“ Für viele sei Weihnachten eine besondere Zeit des Reflektierens: „Dazu wollen wir den Soundtrack liefern.“ Der soll auch in schwierigen Zeiten „lebensbejahend und hoffnungsvoll“ klingen.

Viele aus Schwabs Team – auf und jenseits der Bühne – sind schon lange dabei. Wie Sänger David Moore, der lange Zeit Erstbesetzung beim Erfolgsmusical „Starlight Express“ in Bochum war. Beim Auftritt in Trier wird auch die in Hermeskeil aufgewachsene Sängerin Meike Anlauff auf der Bühne stehen. 1998 war das Ensemble zum ersten Mal in der Europahalle – seit der Eröffnung der Arena im Jahr 2003 spielen sie jährlich in der größten Halle der Region, wenn nicht gerade eine Pandemie die Auftritte vor großem Publikum verhindert wie in den vergangenen beiden Jahren.

Komponist und Pianist Thomas Schwab. Foto: Christmas Moments/Marc Foehr

Was nun anders ist, nach den ersten großen Shows im Dezember unter anderem in Daun (der TV berichtete), Lippstadt oder Rüsselsheim? „Ich glaube, das Publikum ist noch emotionaler, noch dankbarer als vorher“, sagt Schwab, der aber auch ein schwierige Entwicklung ausmacht: „Die Leute kaufen inzwischen Konzertkarten viel kurzfristiger als früher. Das ist für Veranstalter natürlich ein großes Problem.“

Für das nächste Jahr kündigt Thomas Schwab eine neue Produktion an – es soll sich dabei um ein regionales Musical handeln, das im Herbst 2023 uraufgeführt werden soll: „Es wird einen thematischen Bezug zur Region haben – aber mehr kann ich noch nicht verraten.“