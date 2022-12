Nach dem Untergang des Römischen Reiches : Nächstes großes Ding: Welche Landesausstellung 2025 nach Trier kommt

Trier Ein sensationell starker Endspurt – das zeigt die Bilanz der erfolgreichen Landesausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“. Nun stellen das Land und die Stadt Trier die Weichen für die nächste große historische Schau.

(aheu) Die Landesausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“ in drei Trierer Museen hat viel mehr Menschen angezogen als erwartet. Insgesamt seien 205.547 Besucher gekommen, sagte Simone Schneider, Staatssekretärin im Innenministerium, am Freitag in Trier. Überraschend dabei: Mehr als die Hälfte kam erst in den letzten fünfeinhalb Wochen der fünf Monate dauernden Schau.