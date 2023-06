Unesco Dokumentenerbe – was nun?

Professor Joachim-Felix Leonhard, der Vorsitzende der Unesco-Nominierungskommission „Memory of the world“, nennt im Gespräch mit dem TV gleich ein ganzes Bündel von Ideen für den Umgang mit dem Welterbe. „Die Weltgemeinschaft erwartet ,conservation´“, sagt er, also „alles zu tun, damit das Original geschützt wird, um es an folgende Generationen weitergeben zu können.“ Eine weitere Aufgabe sei „access“, dass es also zugänglich gemacht wird. Das Werk solle dafür digitalisiert und über das Internet verbreitet werden. Dies sei „eine Verpflichtung“. Großes Potenzial sieht der Experte in der Zusammenarbeit mit örtlichen Universitäten, die die Auseinandersetzung mit dem Erbe fördern könne, etwa über die Vergabe von Dissertationen oder durch Kolloquien, sowie in der Bildung. Im hessischen Lorsch zum Beispiel könnten Kinder in Mönchskutten gekleidet auf historische Weise Farben herstellen, mit denen sie dann wie einst die Mönche Schriftstücke gestalten. „Da wird mit kindlicher Fantasie das Interesse fürs spätere Leben geweckt“, so Leonhard, der seit 1999 der Nominierungskommission vorsteht und dabei schon viele Patenschaften erlebt hat, die sich aus einem gemeinsamen Welterbe-Thema ergeben haben. Hauptsache, die Menschen beschäftigen sich heute mit ihrem Erbe und halten das Wissen um die alten Dokumente lebendig!