Theatergeschichte(n) : Weltkarriere von Jonas Kaufmann startete in Trier

Gerade erst hat Startenor Jonas Kaufmann seinen 50. Geburtstag gefeiert (der TV berichtete). Der Sänger ist gern gesehener Gast auf internationalen Bühnen, bisweilen auch in der Luxemburger Philharmonie.

Nicht so bekannt dagegen mag die Tatsache sein, dass der gebürtige Münchner am Anfang seiner Karriere einen Auftritt am Trierer Theater hatte. Und das kam so: Heinz Lukas-Kindermann führt als Theaterintendant in Trier die Reihe „Unbekannte Oper“ ein. Eines Tages lauscht er dem jungen Tenor Jonas Kaufmann. Vom Fleck weg engagiert ihn der Intendant für die Rolle des Tom Wingfield in der Oper „Die Glasmenagerie“ (nach einem Drama von Tennessee Williams) von Antonio Bibalo. Die Premiere am 3. November 1996 war ein Riesenerfolg. „Er war glänzend in der Rolle“, schwärmt Lukas-Kindermann, der damals gleichzeitig Regie führte. Und das Medienecho war es auch. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) schrieb: „Und obwohl Bibalo die Gesangslinien sorgfältig am Sprechduktus orientiert, sind die Akteure – Helen Centner als stimmfüllige und artikulationsscharfe Amanda, die hell und mädchenhaft timbrierte Laura von Kirstin Hasselmann und der überragende Jonas Kaufmann als Tom – bei Heinz Lukas-Kindermanns sensibler Regie in besseren Händen als beim Komponisten.“