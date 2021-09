Serie Welterbe Trier : Wo die Götter Besucher empfingen

Selbst die Apsis hätte genügt, um die römischen Gottkaiser räumlich zu erhöhen, doch war sie nur der kleinste Teil der Basilika. Die Nischen ringsherum waren früher mit Konsolbänken und Ziergiebeln ausgestattet, deren Befestigungslöcher noch deutlich zu sehen sind. Foto: David Kunz

Trier Die Trierer Welterbestätten existieren seit bis zu 2000 Jahren und faszinieren bis heute. In einer Serie stellt der TV alle neun Stätten vor und fragt dabei auch, welche Rätsel sie noch aufgeben. Heute Teil 6: die Konstantin-Basilika.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Kunz

Fällt irgendwo der Begriff Basilika, denken wir heute zumeist an eine Kirche. Tatsächlich handelt es sich dabei jedoch in erster Linie um einen bestimmten Bau-Typus: ein langgestrecktes, rechteckiges sogenanntes Mittelschiff plus jeweils ein oder mehr Seitenschiffe. Bei den römischen Basiliken handelte es sich normalerweise um die großen Gebäude, die man auf den Foren fand, also den Marktzentren im Stadtkern. Beim Bau der ersten Kirchen orientierten sich die Römer an genau diesen Marktbasiliken.

War die Trierer Konstantin-Basilika in der Antike also eine Kirche? Oder Teil eines Forums? Beides falsch: Zur Zeit der Römer diente das monumentale Bauwerk als aula palatina (Palastaula), die Audienzhalle der Kaiser. Eine Kirche befindet sich heute zwar darin, doch das ist erst seit 165 Jahren der Fall. Darüber hinaus besitzt der Bau keine Seitenschiffe, ist also überhaupt keine Basilika. Die uns vertraute Bezeichnung entstammt der Zeit vor etwa 200 Jahren, als einige der ersten Forschungsarbeiten zu den Trierer Römerbauten die alte Palastaula als Marktbasilika deuteten.

Heute weiß man, dass die römischen Cäsaren hier all diejenigen empfingen, von denen sie etwas hören wollten – und nicht etwa andersherum. Schließlich wurden die Kaiser als gottgleich betrachtet. Entsprechend sollten die Dimensionen der Palastaula sämtliche Besucher erschlagen: Steht man auf dem Vorplatz vor der gewaltigen Westwand, muss man sich vor Augen halten, dass die Porta Nigra fast genau zwei Mal in die Basilika hineinpassen würde. Und dann die Konstruktion des Innenraums: Über dem Betrachter erstreckt sich eine riesige, durchgehende Kassettendecke, die von keiner einzigen Säule gestützt wird und so hoch ist, da sie die Gottkaiser künstlich überhöhen sollte. Blickt man vom Eingang nach hinten zur Apsis, dem Halbrund, in dem die Kaiser auf ihrem Thron saßen, so unterliegt man einer optischen Illusion. Die Fenster der Apsis sind kleiner als alle anderen, so dass der Bau noch länger erscheint als ohnehin schon.

Ihren Kaisern errichteten die Römer, die so vieles konnten, selbstverständlich auch eine effiziente Heizungsanlage. Von insgesamt fünf Brennöfen verteilte sich der heiße Rauch der Feuer unter dem hohlen Fußboden – eine perfekte Fußbodenheizung. Und dann stieg der Rauch anschließend noch in den hohlen Ziegeln der Innenwand empor, bis er zwischen den Fenstern aus dem Gebäude strömte. Effektiv, aber ressourcenintensiv: Herrschten draußen 4°C und man wollte drinnen „behagliche“ 15°C erreichen, brannten die Feuer in allen fünf Öfen zwei Tage lang, wobei ganze 16 Kubikmeter Holz verbraucht wurden. Das sind 16 Müllcontainer oder fünf durchschnittlich große Bäume. Gut vorstellbar, dass die Trierer Umgebung damals gar nicht so bewaldet war, wie es heute der Fall ist.

Dass die Basilika nun eine Kirche beherbergt, liegt übrigens an den guten, alten Preußen, die vor 200 Jahren Triers neue „Besatzer“ wurden, nachdem Napoleon geschlagen worden war. Als Protestanten waren sie von Anfang an sehr unbeliebt im katholischen Trier, und als dann der preußische König entschied, die zwischenzeitlich als erzbischöflicher Palast genutzte Basilika wiederherzustellen sowie als Triers erste evangelische Kirche zu nutzen, gipfelte der Unmut im Bau der Mariensäule: Nach jeder Messe sahen die Protestanten hoch oben auf dem Pulsberg die von den Katholiken so verehrte Muttergottes und wurden schmerzlich daran erinnert, wer in Trier der „richtigen“ Konfession angehörte.

Bild: Nummer 11, mit Buz: „Im Halbrund der Basilika-Apsis thronten die gottgleichen römischen Kaiser. Über ihnen erstreckte sich der riesige Raum, der sie damit zusätzlich überhöhte.“