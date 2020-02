Materialknappheit : Weltweite Schallplatten-Produktion könnte nach Feuer gefährdet sein

Kalifornien Zur Herstellung von Schallplatten wird ein bestimmter Lack benötigt. Dieser wird in nur zwei Firmen weltweit hergestellt. Bislang. Denn eine dieser Fabriken ist abgebrannt. Ein Experte spricht bereits von einem „Vinylgeddon“.

Gerät die Produktion der Schallplatte bald in ernsthafte Gefahr? Das könnte die Folge eines Brandes am Freitag in der kalifornischen Gemeinde Banning sein. Dort wurde die Fabrik und das Lager der Firma Apollo Masters zerstört. Die gute Nachricht vorweg: Es wurde niemand verletzt.

Doch was hat es mit diesem speziellen Lack auf sich? Kurze Erklärung: Um eine Vinyl herzustellen, braucht man eine Master Disc. Das ist eine dünne Aluminium-Scheibe, die mit Lack beschichtet ist. In diesen Lack wird im Schneidestudio mit einem Stichel die Rille aufgebracht. Diese Methode nennt sich Lacquer und die am meisten verwendete zum Herstellen der Master Discs. Apollo stellte nicht nur den Lack her, sondern auch die Sichel, die für das Schneiden benötigt wird.