Konzert : Wenn die Mühle swingend klappert

Der aus Wittlich stammende Markus Burger, der früher selbst Messdiener war, spielte gemeinsam mit Jan von Klewitz am Saxofon und dem Athos Ensemble aus Karlsruhe im Rahmen der Moselfestwochen in der Klausener Wallfahrtskirche. Volkslieder standen auf dem Programm, die er arrangiert hat. Foto: Christina Bents

Klausen Beim Konzert von Markus Burger, Jan von Klewitz und dem Athos Ensemble bekamen Volkslieder ein neues, musikalisches Gewand. Den 280 Besuchern hat das sehr gefallen.

Von Christina Bents

Markus Burger und Jan von Klewitz sind beim Mosel-Musikfestival keine Unbekannten. 2007 haben sie bereits in der Basilika in Trier mit dem Athos Ensemble mit Luther Chorälen ein Konzert gegeben. Jetzt sind sie wieder zu Gast in der Wallfahrtskirche Klausen. Mit dabei haben sie Volkslieder, denen sie mit ihren Arrangements ein neues Klanggewand mit viel Raum geben. Los ging es mit einem Hauch von Ton, den Jan von Klewitz mit seinem Saxofon spielte. Nach einem kurzen, zarten Intro setzte Markus Burger, der sich als ein musikalischer Brückenbauer zwischen Tradition und Moderne versteht, ein. In den ersten Passagen klingt es, als gingen die beiden musikalisch, gemeinsam in einem Park spazieren. Immer wieder kam es zu gemeinsamen Rhythmen, dann geht der eine vor, der andere folgt und man trifft sich wieder. Schließlich ist das Thema „Kommt ein Vogel geflogen“, deutlich erkennbar und wird durch lange Läufe am Saxofon, die sich emporwinden und intensivere Akkorde am Flügel, verstärkt. „Am Brunnen vor dem Tore“ ist das nächste Volkslied, das mit einer Swingphrasierung und Triolen, die umspielt werden, eine leichtere Note bekommt. Das Athos Emsemble, mit Angelika Lenter im Sopran, Sandra Stahlheber im Alt, Hannes Wanger Tenor und Christian Dahm Bass, setzt mit ihren klassischen Passagen ein strengeres Stilelement. Ausgewogen ist die Mischung, weil Markus Burger es versteht, am Flügel immer wieder die Übergänge zwischen den swingphrasierten und improvisierten Teilen des Stücks mit den traditionellen zusammenzuführen.

Ein musikalischer Block wird a cappella vom Athos Ensemble gestaltet. Dabei sind ihre Arrangements anspruchsvoll und klingen doch getragen und leicht, wie beispielsweise bei „Elslein, liebes Elslein mein“. Wie ein eigenes Volkslied von ihm klänge, wurde Markus Burger einmal gefragt, und die Antwort ist ein von ihm komponiertes Abendgebet, das durch Läufe mit Spannungstönen geprägt ist und das sowohl geruhsam als auch nachdrücklich klingt. Jan von Klewitz improvisiert hier mit frischen Tonfolgen, die mit Quintsprüngen durchsetzt sind, die sehr jazzig und zielstrebig wirken. Zum Ende hin entwickelt es sich mit immer mehr langen, geraden Tönen zu einem klassisch anmutenden Stück.

Mit einem Volksliedklassiker dem „Annchen von Tharau“ ging es weiter. Markus Burger, der in Wittlich geboren und in Pünderich aufgewachsen ist, und nun in Kaliforniern am renommierten Fullerton College lehrt, hat „Das Maienglück“ in Alaska selbst geschrieben: Vor blühenden grünen Wiesen, mit mächtigen Gletschern im Hintergrund. Es besticht durch eine klare Melodienführung am Klavier, die von umspielten Tönen begleitet wird.