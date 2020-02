Kabarett : Wenn Teenager „hormonieren“ – Matthias Jung in der Trierer Tuchfabrik

Foto: Manuel Weser

Trier (red) Wer Teenager in der Pubertät hat, der kennt hitzige Diskussionen über Schule, Zimmer aufräumen, Helfen im Haushalt, der weiß, WhatsApp ist überlebenswichtig. Es hormoniert prächtig. Der Diplom-Pädagoge und Kabarettist Matthias Jung kommt mit seinem neuen Programm „Chill mal – Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig“ am Donnerstag, 27. Februar, 20 Uhr, in den kleinen Saal der Tuchfabrik Trier.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red