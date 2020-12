Literatur : Wenn Tiere sprechen könnten

Trier Kein Märchen, sondern ein Politikum: „Der Aufstand der Tiere – die große Wende“ ein Roman von Sigrid Ertl.

Tiere, die sich wie Menschen verhalten, die denken, handeln, reden und auch streiten wie ganz normale Personen – sie gehören zum eisernen Bestand der Kinderbuch-Literatur. Von Felix Saltens „Bambi“– und „Perry“-Romanen über den gemütvollen Autor und fanatischen Nazi Wilhelm Matthiessen bis zu Ina Seidels Märchen-Paraphrase vom „Wunderbaren Geissleinbuch“ und noch weit darüber hinaus zieht sich eine Spur von literarischen Entwürfen, die sich an Kinder richten und dabei vor allem auf eins abzielen: Fremdes vertraut zu machen, den Unterschied zwischen Mensch und Tier aufzuheben und die Natur als Ganzes zu begreifen und zu vermitteln. Wer Sigrid Ertls Roman „Der Aufstand der Tiere – die große Wende“ liest, erkennt indessen rasch: Trotz seiner kindgerechten Sprache ist dieses Buch nicht in erster Linie ein Kinderbuch. Die Trierer Autorin, im Beruf Heilpraktikerin, charakterisiert ihr Buch-Projekt ganz anders: Als Parabel, als Roman, als Jugendbuch „und eines für Erwachsene, die hinter die märchenhafte Fassade blicken“. Anders ausgedrückt: „Der Aufstand der Tiere“ ist ein literarisches Politikum. Das Buch benennt hinter beschaulicher Kulisse all die Grausamkeiten, die in der sogenannten zivilisierten Gesellschaft verdrängt oder achselzuckend hingenommen werden.