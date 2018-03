später lesen Kabarettmeisterschaft Wetteifern um den Titel FOTO: Florian Simbeck / Trierischer Volksfreund FOTO: Florian Simbeck / Trierischer Volksfreund Teilen

Twittern

Teilen



(red) In der Kabarettmeisterschaft wetteifern 14 Kabarettisten, Comedians, Poetry Slammer und andere Kleinkünstler aus dem gesamten deutschsprachigen Raum in 13 Theatern um den Titel „Deutscher Kabarettmeister“. Am Samstag, 27. Januar, um 20 Uhr treten im großen Saal der Tuchfabrik die Bauchrednerin und -sängerin Murzarella und Florian Simbeck gegeneinander an.