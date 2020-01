Premiere am Trierer Theater : Oh Figaro!

Sie haben sich und das Trierer Theater bei der Premiere fest im Griff: Matthias Bein, der den Figaro spielt, und Einat Aronstein als Susanna. Foto: Theater Trier / TV/martina pipprich

Trier Wolfgang Amadeus Mozarts Oper feiert Premiere am Trierer Theater. Warum es die Besucher mit leuchtenden Augen heimgehen lässt.

Von Martin Möller

Es war fast von Anfang an vielversprechendes Musiktheater. Schon die Ouvertüre zu Mozarts „Figaro“ ließ aufhorchen. Generalmusikdirektor Jochem Hochstenbach und seine Trierer Philharmoniker haben an Details gefeilt und bauen eine Stimmung auf, wie sie faszinierender kaum mehr sein kann. Da ist sie, die musikalische Theaterspannung, in deren Brillanz auch etwas Erwartungsvolles, Atemloses und Aufgeregtes mitklingt.

Verglichen mit diesem verheißungsvollen Vorspiel freilich wirken die ersten Szenen eher konventionell. Optische Kreativität war bei Bühnenbildner Rudy Sabounghi nicht immer zu Hause. Warum im künftigen Schlafzimmer der Brautleute ausrangiertes Mobiliar stehen musste, erschließt sich nicht, und warum im zweiten Akt das Gemach der Gräfin aussieht wie eine triste Gefängniszelle, lässt sich gleichfalls kaum nachvollziehen. Auch die Personenführung wirkt in den ersten Nummern, vor allem dem Duett Marcellina-Susanne (Nr. 5) noch unpräzise.

Aber vielleicht mussten sich in der komplexen und hintergründigen „Figaro“-Handlung die Abläufe erst einmal einspielen. Spätestens seit Cherubinos Auftrittsarie (Nr. 6) zogen die Zügel an. Beruttis Inszenierung erwies sich als komödiantisches Meisterwerk. Es war ein facettenreiches Spiel um Liebe und Macht, um enttäuschte Hoffnungen, mühevolle Rettungsversuche und späte Rache. Auch wenn die Akteure über die Bühne wirbeln, auch wenn dort pralles Leben stattfindet, behält der Regisseur die Übersicht. Er postiert die Sängerinnen und Sänger so, dass sich der Kontakt zum Dirigenten nicht verliert. So laufen die Ensembles auch musikalisch mit einer ungewöhnlich hohen Präzision und Intonationsreinheit ab.

Das Trierer Haus stellt den „Figaro“ komplett mit eigenen Kräften auf die Bühne und zeigt damit, wie gut ein Ensembletheater funktionieren kann. Immer wieder wird die gegenseitige Vertrautheit der Akteure spürbar. Und damit löst das junge Ensemble des Theaters die Vorgaben der Szene auch musikalisch ein. Die ausgedehnten Secco-Rezitative wurden ganz offensichtlich penibel geprobt. Verbunden mit den Untertiteln geben sie den Zuschauern präzise Orientierung. Und bis in die letzte Nebenrolle haben sich die Sängerinnen und Sänger in ihre Rollen eingehört und eingefühlt: Matthias Bein, ein junger, schlanker, beweglicher Figaro, dessen Tendenz zum Ariosen den Rezitativen gut ansteht. Einat Aronstein, eine wache, zupackende von Soubretten-Allüren freie Susanna. Carl Rumstadts Graf mit seinem noblen Timbre. Janja Vuletics Cherubino, ein Don Giovanni im Knabenalter mit entsprechend sexuellem Überdruck. Karsten Schröders herrlich markanter Bartolo. Derek Rue, genau der liebedienerisch-intrigante Basilio. Marc Kugels bäuerlicher Antonio. Noriko Kanekos jugendlich-naive Barberina. Sogar der Don Curzio, meist nur eine Lachnummer, strahlt bei Blaise Rantoanina noch eine, freilich begrenzte, Eigenständigkeit aus. Und der Opernchor (Martin Folz) hat deutlich an Klangkultur gewonnen.

Dann folgen der dritte und vierte Akt, und es wird alles anders im Schloss des Grafen über Sevilla. Schon das Duett mit Susanna (Nr. 17) klingt wärmer kantabler, freilich auch doppelbödiger. Und in der folgenden großen Arie (Nr, 18) darf der Graf seine Situation eingestehen: Ich bin traurig und allein, während meine Domestiken glücklich heiraten. Die folgende, überraschende Erkenntnis, dass Figaro der Sohn von Marcellina und Bartolo ist (Nr. 19), ist dann mehr als ein simpler dramaturgischer Kniff. Mit dieser Wendung verabschiedet sich Mozart endgültig von den Typisierungen der Buffo-Oper und stellt lebendige, emotionsstarke Menschen auf die Bühne.

Jochem Hochstenbach reagiert auf die neue Situation und gibt dem Gesamtklang deutlich mehr Wärme und Rundung mit. Und in dem neuen Kontext kann Silja Schindlers Marcellina, bislang nur eine neutrale Buffo-Figur, auch die hingebungsvolle Mutter singen und darstellen.

Und dann die Gräfin. Im zweiten Akt ist sie noch die hilflos Liebende. Jetzt, in ihrer zweiten Arie (Nr. 20), löst sie sich aus ihren Ängsten, wird zur Akteurin, zieht die Fäden. Die wunderbare, sängerisch perfekte und ungemein emotionsstarke Réka Kristóf gibt der Figur einen immensen Reichtum an Emotionen mit. Es ist eine Gräfin, die fühlt und ihr Publikum mitfühlen lässt.