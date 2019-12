Kostenpflichtiger Inhalt: Konzert : Meisterliches Weihnachtssingen – Guildo Horn lädt zum traditionellen Konzert

Guildo Horn Weihnachtskonzert in Trier. Foto: Hans Krämer

Trier In schnelllebiger Zeit sucht man nach Altbewährtem: Wie Guildo Horn seine Fans auch im 29. Jahr mit dem Weihnachtssingen in seinen Bann zog.

Von Björn Pazen

Wenn exakt abgezählte 1500 Menschen in der Europahalle erst „Leise rieselt der Schnee“ intonieren, dann zu „Ist ein feiner Christbaum“ (Final Countdown) einen Tannenwald tänzerisch darstellen, um schließlich als streng nach Kassenpatienten und Privatversicherten sortierten Chören die „Moritat des Schneehasen“ mit „Hoppel-Hoppel“-Gesängen zu untermalen, ist klar: Weihnachten ist Guildo Horn wieder zuhause.

Nach fast 30 Jahren gemeinsamen Weihnachtssingens des Meisters, seiner Orthopädischen Strümpfe, der „asozialen Blaszentrale Dessau“ sowie nach einigen Jahren wieder einmal der charmanten „Mademoiselle Gazelle“ am Saxofon gab es anno 2019 aber eine Premiere. Bereits am 22. Dezember versammelte Guildo Horn seine treu ergebenen Fans in der Europahalle zu Teil eins des Spektakels, weil bekanntlich nur noch 1500 Fans dort aus Brandschutzgründen zugelassen sind. Im Vorjahr war der Meister zweimal am traditionellen Termin 23. Dezember aufgetreten, dieses Jahr gönnte er sich 24 Stunden Pause zwischen den beiden Auftritten. Das Ansinnen, durch den Start am Sonntag um 18 Uhr viele Familien zum gemeinsamen Weihnachtssingen zu bewegen, kam an – so viele Kinder wie noch nie stimmten sich mit Horst Köhler und seiner Combo auf das Fest der Liebe ein.

Am Gesamtkonzept, den Abläufen und vielen über Jahre eingeübten Riten wurde natürlich nicht gerüttelt. Was aber schon im vergangenen Jahr auffiel, wurde 2019 noch konsequenter umgesetzt: War früher der Anteil der von Horn zu Weihnachtsliedern umgedichteten Hits im Vergleich zu Schlagern fast 50:50, nimmt das Thema Weihnachten nun fast 90 Prozent ein. Im Schlussdrittel gab es mit „Wunder gibt es immer wieder“, „Guildo hat euch lieb“ und dem mit unglaublich viel Schmalz dargebotenen „Tränen lügen nicht“ nur noch drei Schlager. Wer immer wieder neue „Weihnachtslieder“ einbaut, hat nach 29 Jahren eben ein riesiges Repertoire angehäuft – und was einmal bei den Fans ankam, wird immer wieder gespielt.

Dazu zählt natürlich die Geschichte des dicken Trierer Maronenverkäufers Dieter und seiner ebenfalls recht korpulenten Kollegin, der Reibekuchenverkäuferin Rita, die ihre Waren mangels Kundennachfrage selbst verzehren müssen – „Dicker Dieter“ auf die Musik von Abbas Chiquitita. Aber auch „Mein Vater war der Weihnachtsmann“ (Papa was a rolling stone), „Unter dem Weihnachtsbaum“ (Under the moon of love), „Wir wünschen frohe Weihnacht‘“ (Sounds of silence), und, und, und.

Zu den 2019er Neuvertonungen gehörten die Version des Mitgröhlhits „Cordula Grün“ (Weihnachten Grün) oder „s’ist Weihnachten“ auf „It’s raining man“. Zu einem künftigen Klassiker könnte sich die konsumkritische „Moritat vom Schneehasen“ auf den 1937er Hit „Kornblumenblau“ entwickeln, mit dem eingängigen Refrain „Schneehase lauf‘ zum Winterschlussverkauf“. Selbst eine politische Botschaft gab es mit dem Transparent „Lieber Schnee statt AFD“ bei „Wir woll’n keinen Osterhasen“ (Another brick in the Wall von Pink Floyd).

Das Publikum indes erwies sich als unglaublich textsicher und sangesfreudig, der Meister war in Bestform. Als Horn wie traditionell seinen Oberkörper entblößte und damit frenetisches Schreien auslöste, meinte er nur: „Bei uns in Trier-Nord heißt das Sixpack“. Zudem gestand er musikalisch: „I’m horny“, was einige Mamas und Papas ihren Kindern wohl nicht übersetzten. Gleiches galt für die Erklärung, warum der Meister eigentlich aus Long Horn City stamme.