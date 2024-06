Leseförderung Wer gut lesen kann, hat ganz andere Chancen

In der Grundschule Bitburg-Süd wurde die LeseLUPE in das bestehende Projekt „Lesetreff“ integriert, in dem Kinder mit Leseschwäche jeweils montags und mittwochs gefördert werden, zum Beispiel mit Büchern aus der Leseschatzkiste. „Wir wollen nun Oberstufenschüler aus Bitburg dafür gewinnen, um das Projekt fortzusetzen“, sagt Lehrerin Julia Müller. Wer denkt, Leseschwäche sei nur ein Problem an Grundschulen, täuscht sich – selbst in Gymnasien ist es vorhanden: „Es geht vor allem um das Leseverständnis. Unsere Lerngruppen sind sehr heterogen“, sagte Christiane König, die das Projekt am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier betreute. Dort gab es eine Fördergruppe für schwächere und eine Fördergruppe für bessere Schüler. Und wie in Bitburg wird die LeseLUPE jetzt schulintern verlängert, mit dem gleichen Lehramtsstudenten, der bisher schon am FWG tätig war.