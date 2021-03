Kulturleben : Auf die genauen Bedingungen kommt es an

Wann dürfen sich die Münder auf den Bühnen wieder öffnen? Dieses Foto stammt von einer Demonstration der Kultur-Beschäftigten in Italien. Foto: dpa/Valeria Ferraro

Trier Wenn ..., ja wenn ... Abwartend bis vorsichtig optimistisch haben Kultureinrichtungen wie das Trierer Theater und die Museen auf die jüngsten Beschlüsse des Corona-Gipfels reagiert, die ihnen die baldige Wiederöffnung ihrer Häuser in Aussicht stellen. Doch es gibt auch kritische Stimmen.

Wenn die Inzidenzwerte in Trier weiterhin stabil unter 50 liegen, dürfen das Theater und Kinos ab dem 22. März wieder öffnen, Museen und Galerien bereits ab dem 8. März. So hat es der jüngste Corona-Gipfel festgelegt. Bei einer Inzidenz bis 100 wäre die Öffnung an einen tagesaktuellen Test gebunden. Schon ein Grund zur Freude und zu entsprechenden Vorbereitungen?

„Ich freue mich grundsätzlich sehr über eine Öffnungsperspektive für das Theater, so wie sie bei der Bund-Länder-Konferenz bekannt gegeben wurden“, sagt Manfred Langner, Intendant des Theaters, schränkt aber gleich ein, dass er die genauen Bedingungen und Auflagen noch nicht kenne. „Sobald wir den genauen Rahmen kennen, werden wir in enger Abstimmung mit der Stadtspitze entscheiden können, wann wir womit wiedereröffnen. Wir sind selbstverständlich darauf vorbereitet, aber da für uns der Infektionsschutz für Mitarbeiter wie Gäste nach wie vor den höchsten Stellenwert hat, müssen wir die detaillierten Vorschriften für die Theater wissen.“ Zugleich verrät der Intendant auf TV-Nachfrage, was das Publikum nach der Öffnung als erstes zu sehen bekommt: das Schiller-Schauspiel „Kabale und Liebe“, das Tanzstück „Winterreise“ und sogar eine Premiere, die die Künstler gerade einstudieren: „Gold!“, ein Musiktheater von Leonard Evers für Kinder ab fünf Jahren und ihre Familien. Außerdem können Theaterfans sich im Sommer auf viele Freiluftvorstellungen freuen.

Und wer noch gerne die Landesausstellung in Mainz „Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht“ sehen möchte, hat wohl auch bald dazu Gelegenheit. „Aktuell warten die Verantwortlichen noch auf die Corona-Verordnung, damit man die Bedingungen kennt, unter denen dann ab wann und wie geöffnet werden kann“, sagte Michael Bonewitz, Sprecher der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinalnd-Pfalz. Anfang der Woche könnte womöglich auch verkündet werden, ob und wie lange die ursprünglich nur bis 18. April geplante Ausstellung verlängert wird. Auch aus Trier sind dort hochkarätige mittelalterliche Exponate zu sehen, für die die Stadt bereits eine längere Leihfrist zugesagt hat (TV vom 6. Februar).

Der Direktor des Museums am Dom in Trier, Markus Groß-Morgen, ist noch skeptisch, was eine baldige Öffnung seiner Hauses in Trägerschaft des Bistums bringt. Erstmal warte man die neue Landesverordnung mit den dort genau definierten Möglichkeiten zur Öffnung ab, dann müsse das Bistum entsprechende Maßnahmen entwickeln. Jedoch: „Die Risiken und der Aufwand einer vorzeitigen Öffnung stehen in keinem Verhältnis zu etwaigen Vorteilen.“ Groß-Morgen weist auch auf die besondere Lage seines Hauses hin. „Da wir derzeit nicht wie andere Häuser laufende Sonderausstellungen haben, sondern im Gegenteil noch anhaltende Bauarbeiten (Heizung, Brandschutz), wollen wir noch etwas abwarten. Ich hoffe, dass wir spätestens zu Ostern wieder geöffnete Museumstüren haben.“

Auch die Wissenschaftliche Bibliothek mit Schatzkammer und Stadtarchiv Trier wartet noch die offizielle Verfügung des Corona-Krisenstabs der Stadt Trier ab, wie Direktor Michael Embach erklärte. „Grundsätzlich würden wir eine Öffnung der Schatzkammer sehr begrüßen“, so Embach. Da das Aufsichtspersonal dort aber aus ehrenamtlich Tätigen besteht, müsse die Öffnung gut vorbereitet sein. Wenn das Team wieder bereitstehe, könne die Schatzkammer mit einwöchiger Vorlaufzeit öffnen.

Dem Stadtmuseum Simeonstift in Trier kann es kaum schnell genug gehen mit einer Wiederöffnung. „Wir sind bereit und würden uns freuen, am Dienstag wieder öffnen zu können“, sagte Direktorin Elisabeth Dühr. „Als Amt 45 der Stadtverwaltung sind wir allerdings auf das Go der Stadtspitze angewiesen, die wiederum auf die Ausarbeitung der neuen Landesverordnung wartet.“ Ob nur für Einzelbesucher oder bereits für kleine Führungsgruppen sei das Stadtmuseum „bestens vorbereitet, um auf alle Optionen rasch und professionell zu reagieren“, so Dühr. In dem Museum steht die Ausstellung zu „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ kurz vor der Eröffnung. Der offizielle Starttermin war für den 21. März vorgesehen. Verlängert wurde auch die Schau „Ein besonderer Ort. 50 Jahre Universität Trier in Schlaglichtern“. Sie ist nun bis zum 18. April zu sehen – wenn es erlaubt wird.

Für „völlig wirr, undurchdacht, dem realen Leben und der praktischen Umsetzung fern“ hält Dirk Ziesenhenne, Inhaber des Kinos Broadway in Trier, die Signale des Corona-Gipfels. „Ich denke, dass wir erst wieder eröffnen, wenn die Gesamtbetrachtung der Parameter (und dazu gehört eben nicht nur die Inzidenz) das hergibt und wir weitgehend sicher sein können, dass wir nicht erneut schließen müssen.“ Das sehe er derzeit nicht, so Ziesenhenne und präzisiert: „So lange es über ‚Maske bis zum Platz‘ und moderate Abstandsregelungen hinausgehende Forderungen gibt, wollen wir – Stand heute – nicht öffnen.“ Kino verstehe er nämlich „als niederschwelliges Kulturangebot“.