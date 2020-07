Film : Einmal Apachenhäuptling sein!

Pierre Brice (links) als Apachen-Häuptling Winnetou und Lex Barker als sein Blutsbruder Old Shatterhand in einer Szene des Karl-May-Films „Im Tal des Todes“. Foto: picture alliance / dpa/dpa

Trier Winnetou kehrt zurück – zumindest einen Abend lang. Im Autokino.

Sie hatten den Krieg verloren. Das war die erste bittere Erkenntnis. Als sie umherblickten, wurden sie gewahr, was der Krieg zerstört hatte. Wo sich einst prunkvolle Kirchen und Häuser stolzer Bürger erhoben hatten, waren jetzt nur noch Trümmer und Schutt. Und dann all die Toten! Gewehrkugeln und Bomben hatten ganze Familiengefüge gesprengt, hatten Lücken gerissen, die nie wieder zu schließen waren.

Doch zum Wehklagen blieb keine Zeit. Wo es an allem – Essen, Wohnraum, Arbeitsplätze – fehlte, war kein Platz für Sentimentalitäten. Nur noch die Zukunft zählte, und die musste sofort beginnen. Der Betonmischer lief im Akkord. Quasi über Nacht wurden Mietskasernen und Fabriken, Hochhäuser und Bürogebäude aus dem Boden gestampft. So gelang es den Westdeutschen binnen weniger Jahre eine Ruinenlandschaft in ein Neubaugebiet zu verwandeln.

Dort hatte mit Beginn der 60er Jahre ein Wandel stattgefunden. An die Stelle des braven Heile-Welt-Kitschs, der das Leben in Schwarzwalddörfern und Königspalästen verherrlichte, traten monumentale Epen. Filme wie Ben Hur und Lawrence von Arabien entführten die Zuschauer in vergangene, aufregendere Welten. So wie die Winnetou-Romane von Karl May, die in den 1890er Jahren erstmals veröffentlicht wurden und sich noch immer großer Beliebtheit erfreuten. Der Produzent Horst Wendlandt erkannte, dass die darin beschriebenen Abenteuer perfekte Vorlagen für Filme waren.