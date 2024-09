Im kurfürstlichen Palais Winterkonzerte der kammermusikalischen Vereinigung Trier: alte Bekannte und neue Gesichter

Trier · Die kammermusikalische Vereinigung Trier bringt seit fast 70 Jahren außerordentliche Künstler, die hier ansonsten nicht gehört werden können, in das kurfürstliche Palais ganz nah an das Publikum. Ab Oktober beginnt wieder der Konzertwinter der Vereinigung. Was es dabei zu erwarten gibt.

27.09.2024 , 12:05 Uhr

Ulrich Krupp (links) und Thomas Kraemer freuen sich auf das Programm der Winterkonzerte im Kurfürstlichen Palais zu Trier. Foto: Dirk Tenbrock

Von Dirk Tenbrock