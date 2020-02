Literatur : Wissenschaftler aus Trier ausgezeichnet

Trier Der Trierer Wissenschaftler Andreas Lammer wurde mit dem bedeutendsten iranischen Literaturpreis ausgezeichnet. Es ist bereits die dritte und bislang höchste Auszeichnung für die Dissertation des Juniorprofessors an der Uni Trier.

Für den „World Award for Book of the Year of the Islamic Republic of Iran“ traf eine Jury des iranischen Kulturministeriums aus 2300 Vorschlägen eine engere Auswahl von 154 Büchern. In seiner Dissertation untersucht Andreas Lammer die Grundbegriffe der naturphilosophischen Theorie des islamischen Philosophen Avicenna.