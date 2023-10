„Spooky“, „strange“ und „Hauptsache, mal was Anderes“. Tatort-Public Viewing mit Barbara Philipp in Wittlich: So wurde der Murot aufgenommen

Wittlich · „Wie war der Tatort?“ Die Antwort auf die in Deutschland meist gestellte Montagmorgenfrage fällt immer ambivalent aus, in dieser Woche aber ganz besonders. Und: Eine Wittlicherin spielt dabei eine besondere (Haupt-)Rolle: Tatort-Schauspielerin Barbara Philipp hatte daher am Sonntagabend zu einem Public-Viewing in den Wittlicher Kinopalast geladen und wegen der großen Nachfrage gleich zwei Kinosäle gefüllt. Der Volksfreund war dabei.

23.10.2023, 16:31 Uhr

Die Wittlicherin Barbara Philipp im neuen Tatort "Murot und das Paradies", der am Sonntag Premiere in der ARD gefeiert hat. In Wittlich gab es dazu ein Public Viewing im Kino, denn Hauptdarstellerin Barbara Philipp stammt von dort. Und sie war auch selber da. Foto: HR

Von Dirk Tenbrock

Der für seine, oft gegen den Strich des Mainstream-Krimis gebürsteten Tatorte bekannte und noch selbst produzierende Hessische Rundfunk ist mit einer weiteren Folge der Murot-Reihe seiner Maxime treu geblieben, den Zuschauer nicht nur zu unterhalten, sondern auch zu fordern. Die Fälle des Wiesbadener Hauptkommissars Felix Murot (wie immer formidabel dargestellt von Ulrich Tukur) sind prinzipiell der Realität entrückt, schräg, verstörend, aber auch – mit Zitaten aus Film-Klassikern gespickt – großes Kino. Und das spaltet die Millionen zählende Tatort-Gemeinde.