Amphitheater Trier : Warum es 2023 keine großen Open Airs geben wird – und was die Egbert-Schule damit zu tun hat

Trier Das Trierer Amphitheater gehört zu den schönsten Open-Air-Konzertstätten der Großregion. In diesem Jahr bleibt’s wohl still im Weltkulturerbe. Der Grund dafür - und die Alternativen:

Die US-Rockband Toto machte vor über 20 Jahren den Auftakt – und in der Folge hat es immer wieder bekannte Bands ins Trierer Amphitheater gezogen, in das in Deutschland einzigartige historische Ambiente des Unesco-Weltkulturerbes. Katie Melua oder Chris de Burgh, die Fantastischen Vier oder BAP – sie alle spielten schon dort. Im vergangenen Jahr waren unter anderem Fury in the Slaughterhouse und die Gipsy Kings im Amphitheater zu Gast.