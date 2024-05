Vorfreude auf die „Zeitreise“ Wolfgang Niedecken (BAP) über besondere Tour: „Ich habe Leute Freudentränen weinen sehen“

BAP geht auf Zeitreise – und spielt unter anderem in Trier zwei Album-Klassiker in voller Länge. Im Interview mit dem Trierischen Volksfreund spricht Wolfgang Niedecken über besondere Erinnerungen und über eine legendäre Lederweste, die ihm einst in Trier geklaut wurde.

16.05.2024 , 06:43 Uhr

Das „Zeitreise“-Livealbum von BAP landete in den Charts auf Platz eins. Im November spielt Wolfgang Niedecken in der Arena Trier. Foto: dpa/Oliver Berg