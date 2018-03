(red) Der Magie-Newcomer Marco Weissenberg steht für eine neue, erfrischende Generation der Zauberkunst. Am Sonntag, 14. Januar, um 16 Uhr in der Synagoge in Schweich bekommen die Zuschauer bei „Wunder aus dem Pappkarton“ eine Mischung aus Storytelling, Stand-up-Comedy und Magie für die ganze Familie geboten. Karten ab 16 Euro, Kinder 9,50 Euro.⇥Foto: Marco Weissenberg