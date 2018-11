später lesen Aufgeschlagen – Neue Bücher Xavier Kieffer lebt gefährlich Teilen

Der Luxemburger Koch Xavier Kieffer hat ein großes Talent, in brenzlige Situationen zu geraten – die Freunde der Krimireihe wissen das, und es ist vermutlich ein Grund, warum sie sie mögen. „Bittere Schokolade“ ist bereits der sechste Band, in dem der Besitzer des „Deux Eglises“ aus seinem Restaurantalltag gerissen wird und in einen „Fall“ hineinschlittert, der etwas mit Essen zu tun hat.