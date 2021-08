Mode : Yitsy Bitsy - was Bikinis einer Designerin aus Trier so besonders macht

„Unsere Models sind ausschließlich ganz normale Frauen mit unterschiedlichen Konfektionsgrößen und Körperformen", sagt Yitsy-Bitsy-Gründerin Julia Groß-Müller. Foto: Foto: Antonia Habermann & Vivien Huss

Trier/Köln Schon während ihrer Masterarbeit im Fach Modedesign in Trier hat Julia Groß-Müller Prototypen für ihr Bademoden-Label entwickelt. Im Interview erzählt sie, warum sie es Yitsy Bitsy genannt hat und macht Studierenden auf Jobsuche Mut.

Julia Groß-Müller macht ihre Preise transparent, verwendet nachhaltiges Material, lässt in Italien produzieren und bietet Bademoden für „normale“ Frauen: Die 27-jährige Absolventin der Trierer Hochschule hat Prinzipien. Während der Corona-Pandemie hat sie ihr eigenes Bademoden-Label Schritt für Schritt auf den Weg gebracht – eine Strategie, die sie weiter verfolgt.

„Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini …“ ist ein Lied aus den 1960er Jahren, nach dem Sie offenbar ihr Bademoden-Label benannt haben. Warum?

Zur Person Julia Groß-Müller Julia Groß-Müller ist 1994 in Gummersbach geboren und in der Nähe von Köln aufgewachsen. Nach dem Abitur hat sie an der Trierer Hochschule Modedesign studiert und mit dem Master abgeschlossen. 2020 hat sie in Trier ihr Bademoden-Label Yitsy Bitsy gegründet. Heute lebt sie in Köln und steuert von dort ihr Ein-Frau-Unternehmen, das sie immer weiter ausbauen möchte. In Trier ist sie regelmäßig und besucht Freunde und Familie.

GROSS-MUELLER Ich habe zwar ein Y vorangestellt, aber ich habe mein Label tatsächlich nach diesem Song benannt. Ich habe mich dazu entschieden, weil es in dem Lied um eine junge Frau geht, die sich nicht traut, in ihrem knappen Bikini die Umkleidekabine zu verlassen. Ich finde, dass wir fast 60 Jahre später immer noch ein ähnliches Problem haben: Frauen fühlen sich in ihren Bikinis oder in Bademode generell auch heute nicht sehr wohl. Darauf möchte ich aufmerksam machen und zeigen, dass es auch anders geht.

Sie heben darauf ab, dass Frauen zu kritisch mit sich und ihrem Körper sind?

Während ihres Modedesign-Studiums hat Julia Groß-Jäger sechs Jahre in Trier gelebt und fühlt sich, so sagt sie im TV-Interview, der Stadt immer noch sehr verbunden, auch wenn sie mittlerweile in Köln wohnt, Foto: Foto: Julia Groß-Müller

GROSS-MUELLER In der Mode-Industrie wird ein sehr einseitiges Schönheitsideal propagiert und gezeigt. Auf Frauen mit größeren Konfektionsgrößen und auf die Anforderungen verschiedener Körperformen wird noch zu wenig eingegangen. Das sollte sich ändern. Kollektionen werden zuerst gesampelt, und die Samples werden dann oft nur in einer Größe S getestet …

… was bedeutet das?

GROSS-MUELLER Es wird zuerst ein Muster, also ein Sample, erstellt, dann folgt der Prototyp und erst dann wird produziert. Dieses sogenannte Sample wird oft nur in einer Größe S gefertigt und dann einfach auf die verschiedenen Größen, auf M, L, XL und so weiter, hochgradiert. Das machen wir anders. Wir skalieren die einzelnen Modelle nicht einfach hoch, sondern verändern sie so, dass sie auch in größeren Größen gut passen.

Sie möchten zeigen, dass sich alle Frauen in Bikinis und Bademoden wohlfühlen können?

GROSS-MUELLER Yitsy Bitsy vertritt die Philosophie „Queens support Queens“. Unsere Models sind ausschließlich ganz normale Frauen mit unterschiedlichen Konfektionsgrößen und Körperformen. Wir möchten zeigen, dass es nicht an den Frauen und ihren Körpern liegt, wenn ein Bikini oder Badeanzug zwickt, sondern weil bei der Produktion nicht auf alle Größen Rücksicht genommen wurde. Wir möchten, dass sich Frauen in unseren Bademoden wohlfühlen und sie wie eine zweite Haut empfinden, sich nicht als zu knapp oder zu sehr bedeckt empfinden. In Bademoden sollten wir eine gute Zeit verbringen und gerne an den See oder ins Schwimmbad gehen wollen.

Sie lassen in Italien fertigen. Bedeutet das, dass Ihnen auch die sogenannten kurzen Lieferketten wichtig sind?

GROSS-MUELLER Wir … ich sage immer wir, aber eigentlich bin ich ein Ein-Frau-Unternehmen (lacht) … Also, ich lasse in Italien produzieren in einer kleinen lokalen Produktionsstätte unterhalb des Gardasees. Die Arbeitsbedingungen sind gut, es werden faire Löhne gezahlt. Mir war es von Anfang an wichtig, in Europa und nicht in Asien zu produzieren. Nachhaltigkeit ist für mich ein Gesamtpaket und keine Marketingstrategie. Wir benutzen auch einen recycelten Stoff, der aus dem regenerierten Garn Econyl® besteht. Das Garn wird aus Abfällen aus dem Meer, wie Fischer- oder Geisternetzen, recycelt.

Was sind Geisternetze?

GROSS-MUELLER Das sind Fischernetze, die im Meer vergessen oder entsorgt worden sind. Unser Stoff besteht aus zwei Garnen. Zu 78 Prozent besteht er aus diesem Econyl®, einer Nylonfaser, die unendlich recycelbar ist und immer wieder in den Kreislauf eingebracht werden kann. Der Stoff ist Sonnencreme-, Salzwasser- und Chlor-resistent und schützt vor UV-Strahlung. Nur einen recycelten Stoff zu benutzen, ist für mich alleine noch nicht nachhaltig. Wir versenden zudem auch plastikfrei und benutzen recyceltes Verpackungsmaterial.

Ihre nachhaltigen Ansprüche klingen so, als würden sie Ihre Bademode teurer machen?

GROSS-MUELLER Ein Yitsy-Bitsy-Set kostet zwischen 129 und 149 Euro. Die Sachen sind wendbar, also von beiden Seiten tragbar. Man hat also immer zwei Styles in einem. Sie sind bequem, und sie halten lange – auch das bedeutet Nachhaltigkeit. Durch die faire Produktion, das Material und die geringen Stückzahlen sind die Teile natürlich etwas hochpreisiger als ein Bikini einer großen Modekette, die mit ganz anderen Produktionsvolumen arbeiten kann als wir. Auf der Internetseite habe ich aufgeschlüsselt, wie sich die Preise zusammensetzen. Ich möchte das sehr transparent halten.

Birgt es nicht ein Risiko, einen Saison-Artikel zu produzieren?

GROSS-MUELLER Wenn nicht gerade Corona herrscht, machen die Menschen ja das ganze Jahr über Bade- und Wellnessurlaub auf der ganzen Welt. Gleichzeitig macht es Sinn, sich auf dem total überlaufenen Modemarkt eine Nische zu suchen. Ich hatte außerdem schon lange den Wunsch, Bademoden zu entwerfen, schon während meines Studiums an der Trierer Hochschule. Ich habe die Zeit während meiner Masterarbeit bei Professor Dirk Wolfes genutzt, um mit Yitsy Bitsy zu starten, und habe die ersten Prototypen entwickelt. Dafür habe ich eine Umfrage unter 500 Frauen gemacht, in der sich bestätigt hat, dass es tatsächlich ein Problem für viele Frauen ist, passende Bademode zu finden – zum Beispiel für Frauen mit größerer Oberweite und schmalem Umfang und für Frauen, die XL-Größen tragen und sich nach modischen Modellen sehnen. Das hat mich in meiner Idee bestärkt und ich habe den Schritt gewagt.

Ein Label gründen, dazu eine Corona-Pandemie … Wo haben Sie den Mut hergenommen?

GROSS-MUELLER Mein Plan war es, sehr schnell eine Produktion für meine Modelle und Schnitte zu finden. Das lief zunächst relativ gut und wir hatten die ersten Details und Muster besprochen, als Corona kam. Gerade Norditalien, wo für Yitsy Bitsy gefertigt wird, hat es ja sehr hart getroffen. Die Produktion musste schließen und wir mussten alles verschieben. Das war tatsächlich keine schöne Zeit und ich habe mir Sorgen gemacht, ob alles funktionieren würde. Ich habe aber versucht, die Wartezeit sinnvoll zu nutzen, habe für Yitsy Bitsy schon Werbung gemacht und habe Masken und T-Shirts genäht und über die Homepage verkauft. Ende des vergangenen Jahres lief dann alles langsam wieder an und die Kollektion sollte im Januar 2021 bei uns ankommen. Aber wegen des zweiten harten Lockdowns in Italien mussten wir wieder alles verschieben. Ich habe versucht, Ruhe zu bewahren und in kleinen Schritten zu denken. Aber am Ende war es keine schlechte Entscheidung, während Corona zu gründen, weil die gesamte Modeindustrie während der Zeit ohnehin lahmlag.

Start-up bedeutet, Sie haben Gründungsgeld bekommen?

GROSS-MUELLER Ich habe schon während meines Studiums als Freelancer gearbeitet und das Geld in mein Label investiert. Einiges habe ich auch aus den Einnahmen mit den Masken und T-Shirts finanziert.

Produzieren Sie auf Nachfrage oder sind alle Größen und Modelle immer vorrätig?

GROSS-MUELLER Wir haben Modelle vorproduziert. Ich würde gerne auf Nachfrage produzieren, weil das finanzielle Risiko natürlich niedriger ist, aber das ist für die Produktion nur schwer umzusetzen und es gibt eine gewisse Abnahmemenge für jedes Modell, für die Größe und für die Farbe.

Wer hat Ihnen geholfen und Sie unterstützt, wenn Sie zwischendurch Zweifel hatten?

GROSS-MUELLER Eine große Stütze waren mein Freund, meine Familie und meine Freunde. Es war keine einfache Zeit und ich hatte zwischendurch auch Panik, dass ich scheitere. Sie haben mir dann immer Mut gemacht und gesagt, du hast es schon bis hierher geschafft, mach weiter. Zweifel habe ich immer wieder. Das ist vielleicht auch ganz gut, weil man sich dadurch immer wieder selbst pusht. Wir mussten zum Beispiel zweimal unser Kampagnen-Shooting verschieben. Ich möchte jungen Studierenden, die dieses Interview lesen und versuchen, Fuß zu fassen oder einen Job zu finden, sagen, dass es sich lohnt, nicht aufzugeben. Sie sollen sich trauen und auf Messen Menschen ansprechen und um Rat fragen, die schon verankert sind. So habe ich das auch gemacht. Ich bin zum Beispiel nach Paris und München gefahren und habe dort Aussteller angesprochen und von meiner Idee erzählt. Es gibt so viele tolle Menschen, die einen unterstützen. Also fragen, fragen, fragen.

Wie läuft Ihr Ein-Frau-Betrieb? Können Sie noch alle Aufgaben alleine bewältigen?

GROSS-MUELLER Ich bin ganz zufrieden. Wir, jetzt stimmt wir sogar, also eine Bekannte und ich, suchen in Köln ein Ladenlokal, das wir gerne als Atelier, Showroom und Verkaufsfläche nutzen würden. Wir müssen dabei natürlich die Kosten im Auge behalten. Der nächste Schritt, den ich mir wünschen würde, wäre dann jemanden anzustellen und jemandem einen Praktikumsplatz zu ermöglichen. Im September bin ich bei dem Düsseldorfer Designmarkt „Der Super Markt“ und freue mich darauf, mich dort mit Kunden auszutauschen. Ich hoffe, er findet statt. Ich mache einfach weiter einen Schritt nach dem anderen.

Ein Oberteil aus der Yitsy-Bitsy- Kollektion. Foto: Foto: Christin Schnittke