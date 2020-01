Kultur : Im Trifolion beginnt das Jahr der Umbrüche

Extra

Zu den besonderen Veranstaltungen des Trifolion im ersten Halbjahr 2020 gehört „Forever Amy“, eine Show der Original-Band von Amy Winehouse. Acht Jahre nach dem Tod der legendären Sängerin hat ihre Band mit der Jazz- und Soulsängerin Alba Plano die Frontfrau gefunden, die „A celebration of the music of Amy Winehouse“ passend präsentieren kann (29. April).

In der Talkreihe „Horizonte“ unter dem Motto „Umbrüche“ setzen sich namhafte Gäste mit aktuellen gesellschaftlichen Themen auseinander: Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar, Bundespräsident a.D. Joachim Gauck, die Neurowissenschaftlerin Maren Urner, Nahost-Experte Michael Lüders, der Journalist und „Zeit“-Herausgeber Theo Sommer sowie Publizist Roger de Weck.

Außergewöhnlich verspricht auch die Trommelshow „Kokubu – The drums of Japan“ zu werden, die mit Bambusflötentönen, Lichtkonzeption und jeweils einführenden Worten auch eine spirituelle Seite hat.

Für Kinder und Jugendliche bietet das Trifolion einige Veranstaltungen. Und im August stehen, wie berichtet, als grenzüberschreitende Kooperation Konzerte mit dem Mosel Musikfestival an. Das komplette Programm auf www.trifolion.lu