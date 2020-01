Trier : Inklusives Theaterensemble com.guck: Darum geht’s im neuen Kinderstück

Trier Das inklusive Theaterensemble com.guck bringt erstmals ein Kinderstück auf die Bühne der Tufa. Der TV war bei der Probe.

Kukawka ist die Regisseurin der integrativen Theatergruppe com.guck der Lebenshilfen Trier und Trier-Saarburg sowie den Lebenshilfe-Werken Trier. Und die präsentiert in diesem Jahr ein doppeltes Novum: „Es ist unser erstes Stück, das nichts mit beeinträchtigten Menschen zu tun hat“, sagt Kukawka Und erstmals feiert das 15-köpfige Schauspielensemble mit einem Kinderstück am Freitag, 31. Januar, 18 Uhr, in der Trierer Tuchfabrik Premiere. „Mir ist es wichtig, dass Kinder Menschen mit Beeinträchtigungen auf der Bühne erleben.“

„Wir wollten uns in die Welt der Bienen begeben“, sagt Kukawka. „Und uns war schnell klar: Das ist ein aktuelles Thema.“ Und so geht es im Stück ums Insektensterben, die Diskussion um konventionelle Landwirtschaft und Chemiefirmen. „Wir denken uns in die Welt der Insekten“, sagt Kukawka. Jeder durfte sich ein Insekt, ein Tier aussuchen, das er gerne spielen möchte. Deshalb gibt es auch einen Wurm (Thomas Stoll) und einen Maulwurf (Horst Ewen), der blind ist.

In dem Stück habe jeder Akteur eine eigene Tierrolle und bleibe auch in dieser. Sie alle bekommen Bauchschmerzen, leiden an Schwindel. Im Bienenstock versuchen die Helferinnen alles, um den Nachwuchs zu retten. Und dann ist da noch das Sommerfest, an dem Frau Libelle (Brigitte Pelzer) ihre Lieder zum Spiel von Maestro Haupers singen will. Doch niemandem ist zum Feiern zumute, weil Bauer Beier die Tiere vernichten will und mit Giftspritze bewaffnet die Bäume einnebelt. „Spritzbacke“, „Strohbirne“, „Holzkopf“, rufen diese ihm hustend hinterher. Doch sie bekommen Genugtuung. Denn als Beier ernten will, triumphieren die Gehölze: „Keine Bienen waren da, keine Zwetschgen dieses Jahr!“ Wer zuletzt lacht, wird hier jedoch nicht verraten.