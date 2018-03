(red) Der Trierer Kammerchor Portavoci ist am Sonntag, 14. Januar, in der Pfarrkirche St. Laurentius in Waldrach zu Gast. Das Konzert mit dem Titel „Gegrüßet seist Du“ ist ganz der heiligen Gottesmutter Maria gewidmet. Den Mittelpunkt bilden drei Vertonungen des „Magnificat“ von Thomás Luis de Victoria, Domenico Scarlatti und Arvo Pärt. Das Konzert beginnt um 17 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.⇥Foto: portavoci