(red) Ein Zeugnis reifer Meisterschaft eines 20-jährigen Komponisten: Wolfgang Amadeus Mozarts selten zu hörende Große Credomesse KV 257 erklingt in der Abendmesse am Pfingstsonntag, 20. Mai, um 18.30 Uhr in der Basilika St. Paulin in Trier. Nicht weniger als 64-mal erklingt der Ruf Credo (Ich glaube) fröhlich im unisono von Chor und Solisten vorgetragen und strukturiert damit die Vertonung der einzelnen Glaubensartikel der Credovertonung. Zur musikalischen Einstimmung auf den Gottesdienst erklingt um 18.15 Uhr vom englischen Komponisten Bairstow Lord, „thou hast been our refuge“ und das Abendlied „Abend wird es wieder“. Es singen die Trierer Sängerknaben – Chorknaben der Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf – zusammen mit Basilikachor und Vokalensemble St. Paulin, begleitet vom Basilikaorchester St. Paulin. Die Vokalsolisten Sabine Zimmermann, Claudia Glesius, Markus Görgen und Bardo Michaelis singen unter der Leitung von Volker Krebs.