Von Freunden in der Kunst wie im Leben

Zum Ende ihres Jubiläumsjahrs zeigt die Europäische Kunstakademie „Kraemer and Friends“. Von Eva-Maria Reuther

„Es ist die erste Pflicht eines Bildes, für die Augen ein Fest zu sein“. Eugène Delacroix’ Wort ist einem früheren Katalog zum Werk Erich Kraemers vorangestellt. Man darf annehmen, dass die Maxime seines berühmten französischen Kollegen auch dem Kunstverständnis des Begründers der Europäischen Kunstakademie Trier (EKA) entsprach.

Ein Fest, das mögen nach den Berichten von Weggefährten für den Maler und Grafiker gleichermaßen Leben und Kunst gewesen sein. Vielleicht nicht nur im hedonistischen Sinn, soll heißen einzig im Rausch und grenzenlosen Genuss.

Wer Kraemers Ölgemälde genau betrachtet, die derzeit zum Ende ihres Jubiläumsjahrs in der Europäischen Kunstakademie gezeigt werden, den beeindruckt sogleich die Opulenz der Farben und die Leidenschaft und Kraft im Umgang damit. Allerdings mischt sich auch unverkennbar in die satten Farbklänge manch düsterer Akkord, so wie im richtigen Leben. Auch das war für Erich Kraemer fraglos farbenreich, klangvoll und nicht zuletzt fordernd, wenn es etwa darum ging, Projekte wie die Akademie auf der anderen Moselseite durchzusetzen. Als unermüdlicher Kämpfer und begnadeter Redner ist er da ins Trierer Gedächtnis eingegangen.

„Erich Kraemer and Friends“ heißt die Hommage an den Akademie­gründer, die verdienstvoll sein Werk wie seinen über die Region hinausreichenden Horizont durch Bildbeispiele würdigt. Allesamt stammen die Arbeiten aus Kraemers Nachlass und seiner privaten Sammlung. Das zeitgenössische „Act local, think global“ gehörte offensichtlich von Anfang an für Kraemer, der schon die Luxemburger Sommerakademie gegründet und an der Salzburger unterrichtet hatte, zum Konzept der Trierer Akademie.

Der 1930 in Trier geborene Künstler war selbst beizeiten über die Grenzen gegangen. Nach einer Ausbildung an der Werkkunstschule dort und einem Studium an der staatlichen Akademie Stuttgart wechselte er an die berühmte Akademie „Grand Chaumière“ nach Paris. Der klassischen französischen Moderne blieb Kraemer stets verpflichtet, wie einmal mehr seine Gemälde zeigen, deren Farbschichten zum Teil wie Collagen wirken. Zu Kraemers französischen Freunden, die er als Dozenten nach Trier holte und deren Arbeiten er, wie hier zu sehen, sammelte, gehört der Maler Alfred Manessier, einer der wichtigen Vertreter der École de Paris.

Nicht nur nach Frankreich war der umtriebige Akademiechef orientiert. Als Dozenten konnte er zudem den Niederländer Guillaume Cornelis van Beverloo gewinnen, besser bekannt als Corneille und Mitglied der wilden Künstlergruppe CoBrA. Er ist in der Schau mit sehr schönen Grafiken vertreten.

Zu den Künstlern, die Einfluss auf Kraemers Werk haben, gehören zudem der Belgier Pierre Alechinsky und einer der Heroen der modernen abstrakten Malerei, der Spanier Antoni Tàpies.

Kraemer selbst wird in der aktuellen Ausstellung in einer umfangreichen Werkschau gewürdigt, die seine vielfältige Auseinandersetzung mit künstlerischen Themen und Techniken zeigen. Technische Kompetenz war schließlich dem Mann, der zeitlebens künstlerische Idee und eine handwerklich gekonnte Umsetzung als untrennbare Einheit forderte, auch im eigenen Schaffen unverzichtbar. Vertreten ist er in der Schau als Maler unter anderem mit Öl- und Acrylgemälden sowie Collagen. „Kraemer and Friends“ ist eine umfangreiche, eindrückliche Ausstellung. Dass sie auch eine aufschlussreiche Schau ist, macht, dass sie sich nicht auf eine Werkschau beschränkt, sondern den Künstler und Akademiegründer in seinem geistigen und kulturellen Bezugsfeld und seinem Netzwerk präsentiert. Das EKA-Jubiläumsjahr klingt mit einer Ausstellung aus, die unbedingt sehenswert ist, nicht nur für Freunde des Künstlers.

FOTO: Europäische Kunstakademie Trier / TV

FOTO: Europäische Kunstakademie Trier / TV

FOTO: Eva-Maria Reuther / TV