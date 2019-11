Programm der Luxemburger Philharmonie : Zum Schluss die Weihnachtslieder

Luxemburg Abgesang und Auftakt zugleich: Das Dezember-Programm der Luxemburger Philharmonie.

Auch das Klavier ist mit Dauergast Grigory Sokolov und einem Mozart-Brahms-Programm bestens vertreten. Wobei ein weiteres Klavierkonzert mit Théo Fouchenneret , Preisträger des Klavier-Wettbewerbs in Genf, noch interessanter werden könnte (16. Dezember, 19 Uhr, u.a. mit Beethovens Hammerklavier-Sonate). Das Artemis-Quartett hält mit Schubert und Bartók die Fahne der Kammermusik hoch (9. Dezember). Schließlich begibt sich Thomas Hengelbrock mit seinem Balthasar-Neumann-Ensemble auf die Spuren russischer Komponisten und versammelt in seinem Konzert mit Cui, Glasunow, Tschaikowsky und Tchesnokov die Elite des Riesenreichs. In dieser Umgebung freilich wirkt das Hauptwerk, das stimmungsvolle Weihnachtsoratorium von Saint-Saens, etwas isoliert (4. Dezember).

Zum Schluss wird es dann doch noch weihnachtlich. Das OPL beginnt die Festmusik am Samstagvormittag (21. Dezember, 11 Uhr) mit Tschaikowskys „Schwanensee“. Am Nachmittag (16 Uhr) vereinen sich OPL, „Institut Européen“ (INECC) und die „Pueri Cantores“ unter Altmeister Pierre Cao zu einem „Chreschtconcert“ – zunächst ganz konzertüblich mit Händels „Dixit Dominus“. Aber am Ende stehen die Weihnachtslieder an, die wahrscheinlich jeder kennt. Und jeder darf lauthals mitsingen.