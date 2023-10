Leseförder-Wettbewerb Zwei Vorleser und zehn Buchpakete zu gewinnen

(BP) Eine lange Tradition wird fortgesetzt – und dieses Mal können alle Grundschulklassen sogar doppelt gewinnen: Gemeinsam mit dem regional tätigen Verein zur Leseförderung e.V. verlost das Mini-KLASSE!-Projekt des Trierischen Volksfreunds wieder Vorleser zum bundesweiten Vorlesetag am Freitag, 17. November 2023. Der Vereins-Vorsitzende Horst Schreiber sowie Vorstandsmitglied Peter Reinhart (stellvertretender Chefredakteur des Trierischen Volksfreunds) besuchen an diesem Tag zwei Gewinnerklassen und lesen den Grundschülern aus einem Kinderbuch vor, um sie so für das Lesen zu begeistern.