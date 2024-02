Was Dreadlocks und Elvis Presley miteinander zu tun haben Warum Winnetou seine Unschuld verlor

Perl Als der erste Schüler in meiner Schulzeit in den 1990er Jahren in einer österreichischen Kleinstadt Dreadlocks hatte, gab es einen Aufschrei einiger Lehrenden. Die Frisur galt als unhygienisch. Für den jungen Mann war es ein Ausdruck von Rebellion, Freiheit und vielleicht Solidarität und niemand hätte die Dreadlocks damals mit kultureller Aneignung in Verbindung gebracht – so schnell verschieben sich bestimmte Diskurse. Wichtig ist zunächst zu klären, was Dreadlocks sind. Sie haben in Jamaika eine zentrale spirituelle Bedeutung und waren und sind in den USA ein wichtiges politisches Symbol für den Freiheitskampf von Schwarzen – die Entscheidung dieser „Fridays-for-Future“-Gruppe hat zumindest eine Diskussion darüber ausgelöst, was dieses Symbol bedeutet. Ich gebe Ihnen keine Antwort darauf, ob sie gerechtfertigt war, sondern frage stattdessen, warum sie unsere Gemüter so erhitzt.