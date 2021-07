Kultur : Brücken bauen mit und für die Kunst

Trier Die Kulturstiftung Trier präsentiert Ausstelllungen im Hotel Fourside Plaza am Moselufer.

Nach rund eineinhalb Jahren im Schatten der Pandemie drängt die Kultur mit aller Kraft zurück ans Licht. Das Hotel Fourside Plaza am Moselufer bietet dafür jetzt Unterstützung an. Ein erstes Ergebnis der vereinbarten Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung Trier bekommen Gäste gleich im Foyer des Hotels in einer Vielfalt an Form und Farbe zu Gesicht. Alle 15 Jahreseditionen der Trierer Kulturaktie mit 30 Motiven sind an einer Wand versammelt. Aktuelle Werke von Anja Streese ergänzen in Eingangsbereich und Restaurant das reichhaltige Kunstangebot.