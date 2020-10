Kurioses : Eifeler Bauer will keine „falschen“ Hühnereier

Trier Eine derart kuriose Klage verhandeln Trierer Richter auch nicht alle Tage: Heute geht’s im Verwaltungsgericht um die Klage eines Eifeler Landwirts, der sich gegen die „falsche“ Kennzeichnung seiner Hühnereier wehrt.

Mit einem ungewöhnlichen Fall muss sich am Freitag das Trierer Verwaltungsgericht befassen. Ein Eifeler Landwirt will, dass er die Eier seiner Hühner künftig mit einer rheinland-pfälzischen Kennnummer vermarkten darf, obwohl die Ställe der Legehennen in Nordrhein-Westfalen liegen, allerdings direkt an der Grenze zu Rheinland-Pfalz.