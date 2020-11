Politik : Kurioses Jobangebot: Freie Wähler suchen Kandidaten

Trier Kurzfristig Lust auf einen Sitz im Mainzer Landtag? Kein Problem: Der Bewerber muss nur seinen Wahlkreis gewinnen.

Wer sich davon angesprochen fühlt, kann sich unter einer Mailadresse bei den Freien melden, um gemeinsam mit anderen „den Aufbruch in eine sichere und erfolgreiche Zukunft einzuleiten“. Was in dem Aufruf nicht erwähnt wird: Der Job ist nicht schlecht dotiert. Derzeit bekommt ein rheinland-pfälzischer Abgeordneter rund 7000 Euro Diät plus eine Kostenpauschale von 1280 Euro. Daneben gibt’s noch Tagesgeld und eine Fahrkostenpauschale. Mit anderen Worten: Es gibt schlechter bezahlte Jobs.