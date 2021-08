Benefizaktion : Kurparkfestival: Spannende Gäste, viel Sonne

Manderscheid Es war für alle Alters­gruppen etwas dabei: Für Kinder ein Mitmach-­Zirkus, für Erwachsene Musik von Peter Dambly und der Trierer Band Tinnef, eine Illumination und ein Poetry Slam. Die Einnahmen spendet Kultur in Manderscheid (KiM) an Familien, die das Hochwasser getroffen hat.

Entspannt ging es zu im Manderscheider Kurpark. Eine Bühne war aufgebaut, Stühle standen zur Verfügung, es gab Waffeln, Bratwurst und Getränke. Einige Besucher hatten Picknick­decken mitgebracht oder unterhielten sich an Stehtischen, Kinder versuchten sich an Hula-Hoop-Reifen oder am Diabolo. Von der Bühne kam Livemusik. Peter Dambly und Heike Zilz sangen Ruhiges, Kritisches und Bekanntes zur Gitarre, unter anderem „Jolene“ von Dolly Parton, „Spar deinen Wein nicht auf für morgen“ von Gerhard Schöne, Reinhard-Mey-Titel oder „Yesterday“ von den Beatles. Dabei gelang es den Musikern, eine Vertrautheit zum Publikum aufzubauen, wie man sie an Abenden am Lagerfeuer erlebt.