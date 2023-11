Großregion Wenn bei Flut und Waldbrand die Luxemburger Feuerwehr anrückt

Als vor zwei Jahren in der Region die Bäche und Flüsse über die Ufer traten und große Schäden anrichteten, waren auch Luxemburger Feuerwehren und Hubschrauber in Rheinland-Pfalz und der Region Trier unterwegs. Und in Pandemiezeiten haben die Krankenhäuser der Region auch Patientinnen und Patienten den anderen Teilen der Großregion aufgenommen. Was hier in Extremlagen eine Form von Erster Hilfe war, soll nun zum Regelfall und zur Selbstverständlichkeit in der Großregion werden. Das haben die Regierungen und Verantwortlichen aus Luxemburg, der Wallonie mit der deutschsprachigen Gemeinschaft Ostbelgien, dem Saarland und der französischen Region Grand-Est (Lothringen) unter der aktuellen rheinland-pfälzischen Ratspräsidentschaft der Großregion am Montag entschieden.