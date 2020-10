Bildung : Längere Ferien, damit Schüler nicht frieren

Damit die Lehrer wissen, wie richtig gelüftet wird, hat das Bildungsministerium eine achtseitige Handreichung versendet . Foto: dpa/Christoph Schmidt

Trier „ Die Diskussion übers richtige Lüften in Klassenräumen geht weiter. Es gibt auch mal wieder Streit über den Einsatz mobiler Lüfter. Und nun sollen die Kinder über Weihnachten länger zu Hause bleiben.

Dick anziehen.“ So lautet der Ratschlag des Philologenverbandes an Lehrer und Schüler. Pullover, Schals und Decken sollten in der kalten Jahreszeit zur Grundausstattung der Schülerinnen und Schüler gehören, empfiehlt Susanne Lin-Klitzing. die Bundesvorsitzende des Verbandes, der die Interessen der Gymnasiallehrer vertritt. Hintergrund des zunächst absurd klingenden Vorschlags ist das erforderliche Lüften der Klassenräume, um so die Ansteckungsgefahr durch das Sars-CoV2-Virus für Schüler und Lehrer zu minimieren. „Zur Eindämmung des Infektionsgeschehens ist und bleibt das Lüften unerlässlich – auch im Winter“, heißt es in einem Schreiben der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) an die Schulen im Land.

Darin macht sie aber auch klar, dass das Lüftungskonzept „keine dauerhaft offenen Fenster“ vorsehe. Wichtig sei stattdessen, dass „richtig und regelmäßig“ einige Minuten lang stoß- beziehungsweise quergelüftet werde. Damit die Lehrer auch wissen, wie richtig gelüftet wird, hat das Bildungsministerium noch eine achtseitige Handreichung versendet, in der detailliert erklärt wird, wie für ausreichend frische Luft im Klassenraum gesorgt werden soll. Und zwar soll vor dem Unterricht, während des Unterrichts jeweils nach 20 Minuten, in den Pausen und nach Unterrichtsende gelüftet werden, im Herbst jeweils fünf Minuten und im Winter drei bis fünf Minuten.

Interessant dabei: In der Handreichung wird nicht, wie bisher vom rheinland-pfälzischen Bildungsministerium die Verwendung mobiler Luftreinigungsgeräte abgelehnt. Diese seien „nach derzeitigem Erkenntnisstand“ grundsätzlich geeignet, um dem indirekten Infektionsrisiko zu begegnen. Das sei allerdings bislang nur unter Laborbedingungen belegt. Gleichzeitig heißt es, dass die Geräte Lüftungsmaßnahmen nicht ersetzen können. Es müsse auch beim Einsatz der Lüfter Frischluft von außen in die Klassenräume kommen.

Der Philologenverband Rheinland-Pfalz widerspricht der Aussage von Hubig als Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, dass Wissenschaftler bei einer Anhörung einig gewesen seien, dass der Einsatz solcher Geräte grundsätzlich nicht nötig sei, wo Räume über Fenster gelüftet werden könnten. Der Verband stützt sich dabei auf einen der von den Kultusministern gehörten Experten, der sagt, dass die Geräte „ein viel höheres Maß“ an Sicherheit vor Infektionen böten als die freie Lüftung der Klassenräume.

Cornelia Schwartz, Landesvorsitzende des Philologenverbandes, wirft der Kultusministerkonferenz vor, Fakten einfach wegzureden und komplett zu ingnorieren. „Die Politik muss sich endlich verabschieden von Wunschvorstellungen und nicht nur den Ausschnitt der Wissenschaft wahrnehmen, der gerade genehm ist, weil er wenig Kosten verursacht“, kritisiert Schwartz. Ihrer Ansicht nach werde von den Bildungsministern der Länder auch ignoriert, dass Schüler sich infizieren und die Infektionen auch weitergeben können.

Die Kultusministerkonferenz weist die Kritik der Lehrer von sich. Die Experten seien sich einig gewesen, dass in Klassenräumen, in denen eine Lüftung über Fenster „nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich“ sei, der Einsatz mobiler Geräte „flankierend und in Einzelfällen sinnvoll sein könne“, teilte der Pressesprecher der Konferenz, Torsten Heil, mit. Allerdings sollten nur „qualitätsgeprüfte Geräte“ mit speziellen Filtern eingesetzt werden.

Damit bleibt allerdings weiterhin unklar, ob Schulträger nun Luftfilter für die Klassenräume anschaffen sollen oder nicht. Das stößt auch bei der CDU auf Kritik. Die Landesregierung dürfe die Schulträger nicht alleine lassen bei der Anschaffung von Raumluftreinigern, sagt der Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag, Christian Baldauf. „Sicherlich ist es kaum möglich, die Schulen damit flächendeckend auszustatten. Das kann aber keinen gänzlichen Verzicht bedeuten.“ Gegenwärtig entstehe der Eindruck, dass sich die Landesregierung aus Kostengründen querstelle. Zwar sei regelmäßiges Lüften einer der besten Wege, um die Konzentration der Coronaviren in der Atemluft zu senken, so der Spitzenkandidat für die Landtagswahl im kommenden Jahr. Doch nicht in allen Klassenräumen ließen sich Fenster öffnen. Notwendig seien differenzierte, auf die jeweilige örtliche Lage abgestimmte, Lösungen, so Baldauf.

Um zu verhindern, dass Schüler im Winter während des Unterrichts frieren, haben zwei Unions-Bundestagsabgeordnete vorgeschlagen, die Weihnachtsferien auf bis zu vier Wochen zu verlängern. Der Hamburger CDU-Chef Christoph Ploß sagte: „Wir sollten darüber nachdenken, die Winterferien um zwei bis drei Wochen zu verlängern und im Sommer entsprechend zu kürzen.“ Ziel müsse sein, bestmöglich durch die Pandemie zu kommen.

Sein Fraktionskollege im Bundestag, Stephan Pilsinger (CSU), regte sogar bis zu vier Wochen längere Weihnachtsferien mit entsprechender Kürzung der Oster- und Sommerferien an. „Das Wohl der Schüler und Lehrer muss im Vordergrund stehen“, begründete er seinen Vorschlag.

Zwar wollen sich die Kultusminister in ihrer virtuellen Konferenz am Donnerstag und Freitag auch über das Thema Weihnachtsferien unterhalten. Allerdings sieht die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Hubig, den Vorschlag kritisch: „Wenn man schaut, wo derzeit die Infektionen entstehen und weitergegeben werden, dann sind das nicht die Schulen. Deshalb ist es fraglich, ob verlängerte Ferien überhaupt die Infektionen eindämmen könnten.“ Außerdem stellten sich eine ganze Reihe weiterer Fragen, die den Ablauf des Schuljahres, Abschlussprüfungen und Schulorganisation betreffen.