Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Krise : Land gibt Zurückhaltung bei Lockerungen auf

Abstandsregelungen eingehalten und dennoch viel mehr Platz als Kundschaft: Die Gastronomie ist eine von vielen Branchen, in denen in Corona-Zeiten die Existenzangst umgeht. Foto: Roland Morgen Foto: Roland Morgen

Trier Rheinland-Pfalz gibt zögerliche Haltung bei Lockerung der Corona-Maßnahmen auf. Ab Mittwoch nächster Woche weiterer Schritt zu mehr Normalität.

Wer derzeit in Deutschland unterwegs ist, sollte sich möglichst vorher erkundigen, was in welchem Bundesland erlaubt ist. Denn seit die Bundesländer selbst bestimmen können, wie weit sie bei den Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen gehen wollen, gibt es einen wahren Flickenteppich. Während sich etwa in Nordrhein-Westfalen und im Saarland bereits jetzt Gruppen von bis zu zehn Personen (unabhängig in wie vielen Haushalten diese leben) draußen, in Kneipen oder Restaurants treffen dürfen, ist das in Rheinland-Pfalz erst nächste Woche, genauer gesagt ab 10. Juni möglich.

Wäre es nach Ministerpräsidentin Malu Dreyer gegangen, dann wäre die strenge Kontaktbeschränkung sogar noch schneller gelockert worden. Doch offenbar wollten die Kommunen den Bürgern nicht schon wieder zumuten, innerhalb kurzer Zeit, sich an eine neue Vorgabe zu gewöhnen. Daher haben sich die Landesregierung und die Vertreter rheinland-pfälzischer Kommunen in Mainz darauf geeinigt, dass die Beschränkungen ab Mitte nächster Woche gelockert werden. Die Kommunen kämen noch solange klar, sei ihr signalisiert worden, sagte Dreyer am Dienstagabend bei der Pressekonferenz. Bei einigen Kommunen in der Region stößt diese Zurückhaltung ihrer Spitzenvertreter allerdings auf Kritik.

Dreyer verlässt damit ihren bislang im Vergleich zu anderen Bundesländern wie etwa Nordrhein-Westfalen und zum Teil auch dem Saarland zögerlichen Kurs was die Lockerungen angeht. So erlaubte das Saarland bereits zu Beginn der Woche, dass Kneipen und Restaurants statt bis 22 von nun an bis 23 Uhr öffnen dürfen. In Rheinland-Pfalz verlängerte man die Sperrstunde vergangene Woche um 30 Minuten auf 22.30 Uhr.

Ab Mittwoch kommender Woche müssen die letzten Gäste die Gaststätten aber erst um Mitternacht verlassen. Auch die Zahl derjenigen, die an einem Tisch sitzen darf, erhöht sich mit der Lockerung der Kontaktbeschränkung. Was aber weiterhin gelten wird, sind die strengen Abstandsregeln in Restaurants und Kneipen. Auch das Tragen der Gesichtsmasken außerhalb des Tisches bleibt verpflichtend. Dafür wird die Maskenpflicht in den Kinos gelockert. Während der Vorstellung braucht der Schutz ab nächste Woche nicht mehr getragen zu werden.

Ob das dazu führt, dass mehr Kinos in der Region wieder öffnen werden, ist fraglich. Der Betreiber des Broadway Kinos in Trier kritisiert zum Beispiel, dass es laut der geltenden Hygieneregel verboten ist, am Platz zu essen. Damit bleibt das obligatorische Popcorn während des Films tabu. Und die Kinos fürchten, dass ihnen dadurch nicht unerhebliche Einnahmen durch die Lappen gehen.

Die Zahl der Neuinfektionen im Land bewegt sich seit Tagen im einstelligen Bereich. Umgerechnet auf 100 000 Einwohner liegt die Zahl der neuen Sars-Cov-2-Fälle bei zwei in den vergangenen sieben Tagen. In der Region liegt die Infektionsrate sogar bei Null.

Bund und Länder hatten sich darauf verständigt, dass ab 50 neuen Fällen auf 100 000 Einwohnern innerhalb eine Woche regional begrenzt bestimmte Lockerungen wieder zurückgenommen werden sollten. Im Saarland hat man diese Obergrenze auf 35 pro 100 000 Einwohner heruntergesetzt und damit die Vorgaben, ab wann es womöglich wieder zu weiteren Einschränkungen kommen könnte, verschärft. Allerdings ist man auch im Saarland mit zwei Fällen pro 100 000 Einwohner weit davon entfernt. „Wir können mehr Normalität wagen. Wir können mutig sein. Aber wir dürfen nicht übermütig werden. Denn die Pandemie ist noch nicht vorbei. Es ist ein Trugschluss zu glauben, die Politik habe unnötig Panik verbreitet, weil uns das Virus nicht so hart getroffen hat wie Italien, Frankreich oder Spanien“, verlautete am Dienstag aus der Staatskanzlei in Mainz.

Die Abstands- und Hygieneregeln sollen weiterhin Grundlage für alle Maßnahmen bleiben. Die wichtigen Gebote seien: „Abstand halten, Händewaschen, Mund-Nasen-Bedeckung tragen, Hust- und Niesetikette und bei Symptomen zum Arzt gehen“, sagte ein Spreche der Staatskanzlei.