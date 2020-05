Pflegeheime : „Das ist ein echter Horror“

Es sind schwierige und einsame Wochen für viele Bewohner von Pflegeheimen in der Region. Viele können ihre Angehörigen nicht sehen, da in den Einrichtungen keine Besucher erlaubt sind. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Trier Die Kritik am Besuchsverbot in Pflegeheimen nimmt zu. Nun will das Land die strengen Regeln scheinbar ein wenig lockern.

Es ist ein Hilferuf, wie er in diesen Tagen immer wieder von verzweifelten Angehörigen an Politiker und Pflegeheimbetreiber geschickt wird: „Die Situation meiner Mutter (95 Jahre) im Altersheim ist unerträglich geworden, sie leidet furchtbar“, schreibt der Bitburger Stepan Garcon auf seiner Facebook-Seite. „Seit mehreren Wochen dürfen wir sie nicht mehr besuchen.“

Er prangert damit die strengen Besuchsverbote in Alten- und Pflegeheimen an. Um die Ausbreitung von Sars-Cov-2 zu verhindern, dürfen die Bewohner dort keine Besucher empfangen. Zwar lässt die entsprechende Landesverordnung Ausnahmen zu, wie etwa Ehe- oder Lebenspartner. In der Realität wird jedoch wohl jeder Verwandtenbesuch verboten. Zudem gelten strikte Ausgangsbeschränkungen. Nur in Begleitung einer weiteren Person, mit Schutzmaske und Handschuhen und nur in unmittelbarer Nähe zur Einrichtung dürfen mobile Bewohner nach draußen.

Weil nun die gesamte Etage in der Einrichtung unter Quarantäne gestellt sei, habe seine Mutter zusätzliche Einschränkungen: „Sie darf ihr kleines Zimmer nicht mehr verlassen und muss alle Mahlzeiten auch noch dort einnehmen. Das ist ein echter Horror“, schreibt der Bitburger. Viele Angehörige Pflegebedürftiger haben sich auf seinen Facebook-Eintrag hin gemeldet und schildern ähnliche Erfahrungen. Sie habe ihre Mutter schon seit fast zwei Monaten nicht mehr gesehen, schreibt eine Frau. „Sie vermisst mich so sehr. Ein Telefonat kann einen Besuch nicht ausgleichen.“ Eine andere Frau berichtet, dass sie ihre Mutter Ende Februar zuletzt gesehen habe. „Sie wurde Ende März 90 Jahre alt. Ich hoffe, dass wir uns bald endlich wieder sehen können.“

Die Pflegegesellschaft Rheinland-Pfalz hat vergangene Woche auf die Folgen des Besuchsverbots für die betroffenen Senioren hingewiesen. Neben den medizinischen und infektiologischen Überlegungen müssten auch die Grund- und Menschenrechte von pflegebedürftigen Menschen beachtet werden, sagte Sebastian Rutten, Geschäftsführer der Pflegegesellschaft. Gemeinsam mit dem Mainzer Staatsrechtler Friedhelm Hufen hat die Gesellschaft ein Positionspapier zu Gesundheitsschutz und Grundrechten in Pflegeheimen vorgelegt. Hufen kommt darin zum Schluss, dass „die räumliche und soziale Isolierung von Menschen durch Zugangs- und Besuchersperren“ ein Eingriff in deren Grundrechte sei. Und weiter: „Einen schwerwiegenden Eingriff stellt es auch dar, wenn Bewohnerinnen und Bewohner nach ihrer Rückkehr in die Einrichtung besonderen Isolations- oder Quarantänemaßnahmen ausgesetzt werden, da sich dies faktisch als Ausgangssperre erweist.“ In der entsprechenden Landesverordnung für den Schutz der Heimbewohner heißt es: „Kann ein Kontakt mit anderen Personen außerhalb der Einrichtung nicht ausgeschlossen werden, muss anschließend für die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner für einen Zeitraum von 14 Tagen die Einhaltung von Quarantänemaßnahmen sichergestellt werden.“

Der Mainzer Jurist warnt vor psychosozialen und gesundheitlichen Konsequenzen von Besuchsverboten. „Eine Isolation gegenüber Besuchern und insbesondere Familienmitgliedern kommt allenfalls als Ultima Ratio in Betracht.“ Die mit einer Isolation verbundenen Nebenwirkungen bedrohten die Gesundheit, „möglicherweise sogar das Leben“ der betroffenen Personen.

Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) hat zwar immer betont, dass die strengen Vorgaben für die Pflegeheime nicht auf Dauer angelegt sein dürfen. Am Mittwoch nun will das Ministerium über neue Verordnungen für den Bereich der Pflege und für Behinderteneinrichtungen informieren.