Lockerungen : Land öffnet Gastronomie, Hotels und lässt wieder mehr Schüler in die Schulen (Update)

Mainz Unter Auflagen dürfen Restaurants und Bars in Rheinland-Pfalz ab dem 13. Mai wieder öffnen. Hotels kommen wenige Tage später dazu. Mehr Kinder und Jugendliche gehen in den kommenden Wochen auch wieder in die Schulen und Kitas, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

Die Menschen in der Region dürfen in der kommenden Woche in Trier wieder leckere Flieten in ihrem liebsten Gasthaus essen, an der Mosel einen Wein trinken und in der Eifel-Bar zum Bier greifen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kündigte in Mainz an, dass die Gastronomie in Rheinland-Pfalz ab dem kommenden Mittwoch (13. Mai) wieder unter Auflagen öffnen darf – innen und außen. „Wer zu viel lockert, riskiert gesundheitliche Risiken. Wer zu wenig lockert, riskiert schwere wirtschaftliche Schäden“, sagte Dreyer. Sie sei froh, der Tourismus-Branche helfen zu können, die in Rheinland-Pfalz unter erheblichem Druck stehe.

Allerdings legt das Land den Restaurants, Bars und Kneipen strenge Regeln auf. Bedienen dürfen sie Gäste nur an Tischen, es braucht zwingend Reservierungen, Abstände von 1,50 Meter müssen wie die Kontaktsperren gewahrt werden, bei denen sich nun Angehörige aus zwei Haushalten treffen können. Die exakte Verordnung wird erst am Freitag veröffentlicht. Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) erklärte aber, er könne sich nur eine Reglung vorstellen, die es den Gastronomen ermöglicht an Abenden auch zwei Belegungen an den Tischen zu haben. Ein Zapfenstreich um 18 Uhr – wie zu Beginn der Coronakrise – ist damit wohl kaum vereinbar. Aktuell ist ein Ladenschluss nach Exklusivinformationen unserer Zeitung auf 22 Uhr terminiert.

Auch Wohnmobilstellplätze und Dauercamping gibt das Land ab dem kommenden Mittwoch wieder frei, wenn Touristen die eigene Toilette und Dusche an Bord haben. Hotels, Ferienhäuser und Ferienwohnungen dürfen im Land wenige Tage später – ab dem 18. Mai – wieder ihre Pforten für Touristen öffnen.

Stufenweise sollen bis ab dem 25. Mai bis Mitte Juni auch wieder alle Schüler in die Schulen strömen. Dazu gehörten auch die dritten Klassen der Grundschulen sowie Klassen der Sekundarstufe I in den weiterführenden Schulen, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Dabei behalte das Land das so genannte rollierende System bei, bei dem die Hälfte der Schüler abwechselnd die Schule besuche und die andere Hälfte zu Hause bleibe.

Einen Tag, wann alle Kinder wieder in Kitas strömen sollen, nannte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) nicht. Das Land rufe aber dazu auf, die Notbetreuung in Kitas anzunehmen. 7,7 Prozent aller Kita-Kinder in Rheinland-Pfalz nutzten diese bereits. Ziel sei es, es vor den Sommerferien allen Kindern zu ermöglichen, tage- oder stundenweise in die Kita zu kommen, so Hubig.