Kostenpflichtiger Inhalt: Schulen : Land verteidigt Regelung bei „sturmfrei“ an Schulen

Sturmtief Sabine hat für Einsätze im Hochwald gesorgt. In Beuren hatten die Einsatzkräfte zu tun, um beschädigte Dächer abzusichern. Foto: TV/Florian Blaes

Trier Viele Klassen in der Region waren gestern leerer als sonst. Einige Schüler kamen wegen es Unwetters in der Nacht nicht zum Unterricht. In Trier blieben viele Schulen komplett zu. Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium lobte „verantwortungsvolles“ Verhalten.

Obwohl die Auswirkungen des Sturms nicht so gravierend waren wie befürchtet, fiel gestern morgen vielerorts der Unterricht aus. So blieben Schulen zu. Andernorts etwa in Saarburg oder in Hermeskeil fand der Unterricht statt. Sofern die Schüler und auch Lehrer wegen ausgefallener Züge und nicht fahrender Busse zur Schule kamen. Die meisten Kita in der Region hatten geöffnet.

Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium verteidigte gestern, dass es keine generellen Vorgaben für die Schulen im Land gemacht habe. Es hat den Schulen freigestellt, ob der Unterricht stattfindet.. „Die Schulen haben verantwortungsvoll gehandelt und entlang der jeweiligen Lage vor Ort entschieden, ob der Unterricht stattfinden kann oder nicht“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD)

Laut Ministerium hätten landesweit rund 200 von insgesamt 1600 Schulen von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, den Unterricht ganz ausfallen zu lassen. Auch die im Schulgesetz verankerte Regelung, dass die Eltern entscheiden, ob ihre Kinder bei extremen Wetterverhältnissen zur Schule gehen, habe sich bewährt.

Das führte bei einigen Schulen dazu, dass die Klassen am Montagmorgen teilweise leer waren. Etwa beim Saarburger Gymnasium. Dort sind laut Auskunft der Schule einige Schüler nicht gekommen, der Unterricht fand aber statt. An der Integrierten Gesamtschule Hermeskeil waren ungefähr die Hälfte der Schüler da. Das Schulzentrum Schweich teilte mit, dass dort normaler Unterricht stattfindet. In Konz hatten die Schüler der Realschule plus frei, im benachbarten Gymnasium war hingegen Unterricht. Es kam jedoch weniger als die Hälfte der Schüler.

Auch in der Vulkaneifel blieben am Montag morgen viele Klassenräume deutlich leerer als üblich. In der Realschule plus in Daun waren beispielsweise 95 von gut 400 Schülern anwesend.

In Nordrhein-Westfalen hatten einige Städte als Schulträger von sich aus bereits am Wochenende entschieden, dass ihre Schulen wegen des Sturms geschlossen bleiben. Dort gilt die gleiche Regelung wie in der rheinland-pfälzischen Schulordnung, dass Eltern bei Unwetter selbst entscheiden können, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist.

Der Meteorologe Jörg Kachelmann hatte am Sonntag gefordert, dass wegen des Sturms flächendeckend Schulen geschlossen bleiben sollten. Er warnte per Twitter davor, dass wegen des Sturmtiefs Sabine „Kinder/Eltern in Süddeutschland sterben, weil dumme Behörden finden, dass man damals in den Kriegswintern auch nicht schulfrei gehabt hätte“.