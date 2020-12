Pandemie : „Wir sind bereit“: Land wartet auf die Lieferung des Impfstoffes

ILLUSTRATION - 12.12.2020, Nordrhein-Westfalen, Essen: Stefan Steinmetz, medizinischer Impfzentrumsleiter, simuliert bei einer Probe das Impfen einer Frau. In der Messehalle sollen, wenn der Impfstoff bereitsteht, bis zu 2400 Menschen pro Tag geimpft werden. Der Aufbau der insgesamt 53 Corona-Impfzentren in NRW ist auf der Zielgeraden. Foto: Roland Weihrauch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Roland Weihrauch

Trier Wann es losgeht mit den Impfungen ist noch unklar. Zunächst sollen Ältere geimpft werden. Wir erklären, was Sie nun wissen müssen.

Wie bekomme ich einen Termin in einem Impfzentrum?

Sobald der Impfstart verlässlich zu planen ist kann man sich laut rheinland-pfälzischem Gesundheitsministerium telefonisch bei der zentralen Terminvergabestelle des Landes anmelden. Dort erhalte man die Termine für die erste und zweite Impfung in einem Impfzentrum in der Nähe. Für die Terminvergabe hat das Land ein Callcenter beauftragt.

Nein. Jeder, der sich impfen lassen will, muss über die zentrale Terminvergabestelle einen Termin vereinbaren. Die Telefonnummer der Terminvergabestelle werde veröffentlicht, sobald ein Start der Impfungen verlässlich planbar sei, teilt das Ministerium mit.

Nein. Es gibt in Deutschland keine generelle Impfpflicht, mit Ausnahme der Masernimpfung für Kinder. Aber: „Je mehr Menschen die Möglichkeit nutzen, sich gegen Corona impfen zu lassen, desto größer ist die Chance, dass wir vieles, auf das wir aktuell verzichten müssen, bald wieder genießen können“, sagt Alexander Wilhelm. Er ist Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium und Landesimpfkoordinator.

„Zunächst sollen Menschen mit sehr hohem und hohem Risiko, schwer zu erkranken oder zu versterben, vordringlich geimpft werden. Darüber hinaus ist vorgesehen, Personen mit hohem Risiko sich anzustecken, zu impfen, insbesondere medizinisches Personal“, sagt Wilhelm. Zu der Gruppe mit „sehr hoher Priorität“ gehören Menschen über 80, Bewohner und Mitarbeiter in Altenpflegeheimen sowie Menschen, die bei der Arbeit Kontakt zu Covid-19-Patienten haben beispielsweise Beschäftigte in Notaufnahmen und Covid-Stationen. Auch medizinisches Personal mit engem Kontakt zu besonders gefährdeten Gruppen, etwa in der Geburtshilfe, der Transplantationsmedizin oder auf bestimmten Krebsstationen gehören zur priorisierten Gruppe. Bundesweit umfasst die Gruppe mehr als 8,6 Millionen Menschen.