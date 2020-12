Pandemie : Landesärztechef fordert: Macht Geschäfte und Schulen zu

Trier Ein erneuter harter Lockdown wird immer wahrscheinlicher. Der Chef der Landesärztekammer fordert, Schulen, Kitas und Geschäfte so schnell wie möglich zu schließen. Handel und Unternehmer in der Region warnen davor.

„Wir brauchen den harten Lockdown. Je eher, desto besser“, sagt Landesärztekammer-Chef Günther Matheis volksfreund.de. Matheis spricht sich dafür aus, Schulen, Kitas und Geschäfte in Rheinland-Pfalz so schnell wie möglich zu schließen - genauso wie Sachsen, das den Lockdown ab dem kommenden Montag verhängt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Morgen im Bundestag eine Verschärfung des seit November dauernden Teil-Lockdowns noch vor Weihnachten verlangt. Unter anderem sollten die Weihnachtsferien bereits am 16. Dezember beginnen.

Matheis regte auch an, die Weihnachtsferien über den 3. Januar hinaus zu verlängern. „Wir müssen aufpassen, dass die Intensivstationen nicht überlaufen und wir mit dem Rücken zur Wand stehen. Irgendwann fehlt es nicht alleine an Betten in Kliniken, sondern vor allem an Personal, das Menschen betreuen kann, die an Corona erkrankt sind oder aus anderen Gründen im Krankenhaus liegen.“