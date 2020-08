Brauchtum : Landesregierung will Karneval noch nicht absagen

Trier Die rheinland-pfälzische Landesregierung will die kommende Fastnachstssession nicht generell absagen. Man wolle eine gemeinsame Lösung mit den Vereinen finden, heißt es aus Mainz.

Fällt Karneval wegen Corona aus? Viele Fastnachter bewegt derzeit diese Frage, vor allem nachdem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gesagt hatte, dass er sich wegen der Pandemie nicht vorstellen könne, dass Karneval gefeiert werde. In der rheinland-pfälzischen Landesregierung will man sich derzeit noch nicht auf eine generelle Absage von Fastnacht festlegen. Das werde gemeinsam mit den Vereinen entschieden, hieß es dazu auf Anfrage von volksfreund.de aus der Staatskanzlei in Mainz. Ministerpräsidentin Malu Dreyer machte allerdings bei einer Pressekonferenz am Vormittag auch klar, dass sie sich derzeit keinen Karnveal „wie wir ihn kennen“ vorstellen könne.