Corona : Steigende Zahlen in Rheinland-Pfalz - Landkreise fordern Impfpflicht für Lehrer

Der rheinland-pfälzische Landkreistag spricht sich für eine Impfpflicht von Lehrern aus. Foto: dpa Foto: dpa/Jens Büttner

Trier Immer mehr Schüler und Lehrer werden positiv auf Corona getestet. Schüler fordern daher mehr regelmäßige Tests – auch von geimpften Schülern und Lehrern.

Die Zahl der positiv auf Corona getesteten Schüler in Rheinland-Pfalz steigt immer weiter. Am Mittwoch waren nach Angaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier landesweit 3411 Schüler infiziert. Das ist die höchste Zahl seit dem Ende der Sommerferien 2020, als begonnen wurde, das Infektionsgeschehen in Schulen zu erfassen.

Auch in der Region ist die Zahl der infizierten Schüler deutlich gestiegen. 297 Schüler in den vier Landkreisen und der Stadt Trier wurden am Mittwoch positiv getestet. 1604 Schüler aus der Region befanden sich am Mittwoch in Quarantäne. Landesweit waren 76 Schulen komplett wegen Corona-Fällen geschlossen.

Auch die Zahl der infizierten Lehrer ist landesweit weiter auf 307, in der Region waren es 30.

Angesichts dieser Lage wird der Ruf nach strengeren Maßnahmen in den Schulen immer lauter. Die Landesschülervertretung (LSV) fordert wieder generell mehr Schnelltests für Schüler und Lehrer und zwar unabhängig, ob diese ungeimpft oder geimpft seien. Colin Haubrich, Landesvorstandsmitglied der LSV, sagt: „Um einen sicheren Unterricht für alle zu gewährleisten, brauchen wir, auch und vor allem in Warnstufe 1, mindestens zwei Testungen pro Woche für alle am Schulleben beteiligten Personen.“

Landesgesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) hatte angekündigt, dass es erst ab Warnstufe 2 mehr Tests geben soll. Durch eine Verschärfung der Grenzwerte für die Warnstufen werde, so Hoch, ein Großteil der Landkreise und kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz in der kommenden Woche ohnehin in der Warnstufe 2 liegen. Damit würde die Zahl der Tests automatisch erhöht.

Die Schüler fordern zudem „einen massiven Ausbau der Impfmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene – auch für die Boosterimpfung“.