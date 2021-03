Pandemie : Kommunen fordern: Macht die Biergärten auf!

Mainz/Trier Noch ist unklar, wann Kneipen und Restaurants wieder öffnen dürfen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat bislang nur in Aussicht gestellt, dass ab 22. März möglicherweise die Außengastronomie öffnen darf. Wie könnte ein sichererer Besuch im Biergarten möglich werden?

Essen gehen ins Restaurant an Ostern? Abends zum Bier treffen in die Kneipe? Ein gemütlicher Kaffee nach dem Einkaufen? Seit über vier Monaten warten die Gastronomen darauf, endlich wieder Gäste empfangen zu können. Noch immer ist nicht klar, wann Restaurants, Kneipen und Cafés wieder öffnen dürfen. „Wir erwarten die zwingend notwendige Öffnung vor Ostern auch von der Politik“, fordert der Präsident des rheinland-pfälzischen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Gereon Haumann.

Um seine Forderungen zu unterstützen hat def Verband einen Faktencheck vorgelegt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liege in Rheinland-Pfalz seit Tagen unter 50, der sogenannte R-Wert betrage weniger als 1, die Intensivstationen behandelten nur noch wenige Covid-Patienten und der Anteil der geimpften Pflegeheimbewohner liege bei 30 Prozent. Haumann fordert zunächst die Außengastronomie zu öffnen. Das Robert Koch-Institut habe bestätigt, dass die Infektionsgefahr im Außenbereich so gut wie nicht gegeben sei.

„Mit der Öffnung der Einzelhandelsgeschäfte ist der erste Schritt einer umfassenderen Öffnung gemacht. Die Menschen wollen jetzt zum Beginn des Frühjahrs wieder ihre Freizeit genießen“, sagt Schartz. Es liege im kommunalen Interesse, dass ,Räume‘ geschaffen werden, wo man dies tun könne. „Das muss aber auch in einem sicheren Umfeld möglich sein und ist besser als ,wildes Picknick‘.“ Die Gastronomie habe den Landkreisen angeboten, die Kontaktdaten der Gäste digital zu erfassen und die Daten automatisch den Gesundheitsämtern zur Verfügung zu stellen. Im Fall einer Infektion könnten die Ämter so die Kontaktnachverfolgung garantieren.

Neben der Verwendung der App habe der Dehoga auch angeboten, Selbsttests in den Betrieben durchzuführen, sagt Schartz. Er plädiert dafür dass das Land die Schnelltests auch an Betriebe ausgeben soll. So werde die Teststrategie im Land noch verfeinert, „was ja allen hilft“, sagt Schartz. Und weiter: „Nachdem jetzt die Impfstoffe in großer Zahl zur Verfügung stehen, wir aktuell auch zahlreiche Testzentren aufbauen und die Corona-Werte in großen Teilen des Landes niedrig sind, muss man jetzt konkrete Schritte einer weiteren Öffnung gehen.“