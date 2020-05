Lockerungen : Landrat Schartz: Grenzöffnung nach Luxemburg noch diese Woche (Update)

Trier Die bis zum 15. Mai andauernde Grenzschließung zum Nachbarland Luxemburg soll nicht verlängert werden. Das hat der Trier-Saarburger Landrat Günther Schartz aus Regierungskreisen erfahren. Auch der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Christian Baldauf, rechnet mit der Öffnung der Grenze nach Luxemburg.

Es gebe hoffnungsvolle Signale, dass die Grenzen nach Luxemburg und Frankreich noch in dieser Woche geöffnet werden. „Das ist ein gutes und wichtiges Signal an viele Berufspendler, aber auch Anrainer auf beiden Seiten der Mosel und Sauer“, so Schartz. Gemeinsam mit Kommunalpolitikern beider Länder hatte er sich erst jüngst anlässlich des Europatages in einer gemeinsamen luxemburgisch-deutschen Erklärung an Bundesinnenminister Horst Seehofer gewandt und nachdrücklich für ein Ende der Grenzkontrollen geworben.

Auch der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Christian Baldauf, rechnet mit der Öffnung der Grenze nach Luxemburg und Frankreich noch in dieser Woche. Zwar sei noch nichts entschieden, sagte Baldauf in Anschluss an ein Telefonat mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Ich habe aber den Eindruck gewinnen können, dass die Kontrollen und die Grenzschließungen nicht verlängert werden.“ Die anhaltenden Schließungen belasteten Familien und Berufstätige in den Grenzregionen wie auch den Warenfluss, sagte Baldauf, der auch Oppositionsführer im Landtag ist. Die Bahn hat am Montag den grenzüberschreitenden Zugverkehr nach Frankreich wieder aufgenommen.