Parteien : TV exklusiv: Gordon Schnieder (46) soll neuer CDU-General werden

Trier Die Landes-CDU wird nach den Wahlschlappen personell umgekrempelt. Ein Politiker aus der Vulkaneifel soll dabei eine herausgehobene Rolle spielen. Der 46-Jährige hat einen bekannten „Lehrmeister“.

Der Eifeler CDU-Landtagsabgeordnete Gordon Schnieder soll nach Informationen unserer Redaktion neuer Generalsekretär seiner Partei werden. Entsprechende Pläne wollte der designierte CDU-Landesvorsitzende Christian Baldauf am Vormittag bekanntgeben. Der Termin in Mainz wurde aber wegen der Ermordung zweier Polizisten in der Pfalz kurzfristig abgesagt.